Мадуро показал свои новые снимки из тюрьмы в США: как выглядит (ФОТО)

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Slava Kot
Официальный аккаунт Николаса Мадуро в социальной сети X опубликовал новые фотографии венесуэльского лидера, сделанные во время его заключения в США. Снимки датированы 25 июня 2026 года. В сообщении их представили как "небольшой подарок любви и надежды" для семьи и поклонников Мадуро.
Николас Мадуро в тюрьме в США. Фото из открытых источников
На фотографиях венесуэльский лидер изображен с живым выражением лица. Вместе со снимками на его аккаунте появилось обращение, адресованное, в частности, внукам.
Новое фото Мадуро во время его заключения в США
Мадуро также поблагодарил поклонников за поддержку и заявил, что остается непоколебимым. Он отметил, что любовь людей доходит до него в виде молитв, солидарности и поддержки. В конце сообщения вспомнил свою жену Силию.
Напомним, что Мадуро был задержан США после военной операции в Каракасе в январе 2026 года, после чего был переведен в тюрьму в Нью-Йорке. Венесуэльскому лидеру грозит судебный процесс по обвинениям в наркотерроризме, сговоре с целью импорта кокаина и хранении боевого оружия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский предостерег руководство Беларуси от ошибок и намекнул Лукашенко на судьбу Мадуро.
Также "Комментарии" писали, что Аргентина требует от США экстрадиции Николаса Мадуро.