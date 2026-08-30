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Мадуро показал свои новые снимки из тюрьмы в США: как выглядит (ФОТО)

Николас Мадуро опубликовал новые фото из американской тюрьмы. Он адресовал послание внукам и поклонникам

30 августа 2026, 18:30
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Slava Kot

Официальный аккаунт Николаса Мадуро в социальной сети X опубликовал новые фотографии венесуэльского лидера, сделанные во время его заключения в США. Снимки датированы 25 июня 2026 года. В сообщении их представили как "небольшой подарок любви и надежды" для семьи и поклонников Мадуро.

Мадуро показал свои новые снимки из тюрьмы в США: как выглядит (ФОТО)

Николас Мадуро в тюрьме в США. Фото из открытых источников

На фотографиях венесуэльский лидер изображен с живым выражением лица. Вместе со снимками на его аккаунте появилось обращение, адресованное, в частности, внукам.

"Я присылаю эти фотографии как небольшой подарок всем моим внукам, мальчикам и девочкам, а также всем благородным людям, которые любят нас", — говорится в сообщении.

Мадуро показал свои новые снимки из тюрьмы в США: как выглядит (ФОТО) - фото 2

Новое фото Мадуро во время его заключения в США

Мадуро также поблагодарил поклонников за поддержку и заявил, что остается непоколебимым. Он отметил, что любовь людей доходит до него в виде молитв, солидарности и поддержки. В конце сообщения вспомнил свою жену Силию.

"Мы с Силией обнимаем тебя навсегда, преданы тебе душой и с неизменной верой в Бога. Бог позаботится. Венесуэла возродится", — говорится в обращении.

Напомним, что Мадуро был задержан США после военной операции в Каракасе в январе 2026 года, после чего был переведен в тюрьму в Нью-Йорке. Венесуэльскому лидеру грозит судебный процесс по обвинениям в наркотерроризме, сговоре с целью импорта кокаина и хранении боевого оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский предостерег руководство Беларуси от ошибок и намекнул Лукашенко на судьбу Мадуро.

Также "Комментарии" писали, что Аргентина требует от США экстрадиции Николаса Мадуро.



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Источник: https://x.com/NicolasMaduro/status/2094048867662565583
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