Мадуро показав свої нові знімки з в'язниці у США: як виглядає (ФОТО)

Офіційний акаунт Ніколаса Мадуро в соціальній мережі X опублікував нові фотографії венесуельського лідера, зроблені під час його ув’язнення у США. Знімки датовані 25 червня 2026 року. У повідомленні їх представили як "невеликий подарунок любові та надії" для родини та прихильників Мадуро.

Ніколас Мадуро у в'язниці в США. Фото з відкритих джерел

На фотографіях венесуельський лідер зображений з жвавим виразом обличчя. Разом зі знімками на його акаунті з’явилося звернення, адресоване, зокрема, онукам.

"Я надсилаю ці фотографії як невеликий подарунок усім моїм онукам, хлопчикам і дівчаткам, а також усім благородним людям, які нас люблять", — йдеться у повідомленні.

Нове фото Мадуро під час його ув'язнення в США

Мадуро також подякував прихильникам за підтримку та заявив, що залишається непохитним. Він зазначив, що любов людей доходить до нього у вигляді молитов, солідарності та слів підтримки. Наприкінці повідомлення згадав свою дружину Силію.

"Ми з Силією обіймаємо тебе назавжди, віддані тобі душею та з незмінною вірою в Бога. Бог подбає. Венесуела відродиться", — йдеться у зверненні.

Нагадаємо, що Мадуро був затриманий США після військової операції в Каракасі у січні 2026 року, після чого його перевели до в’язниці в Нью-Йорку. Венесуельському лідеру загрожує судовий процес за звинуваченнями у наркотероризмі, змові з метою імпорту кокаїну та зберіганні бойової зброї.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Зеленський застеріг керівництво Білорусі від помилок та натякнув Лукашенко на долю Мадуро.

Також "Коментарі" писали, що Аргентина вимагає від США екстрадиції Ніколаса Мадуро.