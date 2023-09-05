На Кубе обнаружили сеть торговли людьми, которых Россия привлекает для войны в Украине

Министерство иностранных дел Кубы сообщило, что правоохранительные органы страны разоблачили сеть торговли людьми, главной целью которой была вербовка кубинцев для войны в Украине на стороне российских сил. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Российские военные. Фото из открытых источников

Куба считает, что сеть работает с территории России и пытается привлекать кубинцев к войне в Украине.

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"МВД выявило и работает над нейтрализацией и ликвидацией сети торговли людьми, действующей из России с целью включения кубинских граждан в военные силы, участвующих в военных операциях в Украине", — говорится в сообщении кубинского министерства.

В заявлении МИД объявлено немного деталей, однако указано, что Куба "не является частью войны в Украине". Также Министерство иностранных дел сообщило, что против всех причастных к торговле людьми или к вербовке кубинских граждан будут возбуждены уголовные дела, а правительство будет действовать решительно.

Россия не ответила на обвинение Кубы по вербовке своих граждан для участия в войне против Украины.

Напомним, что президент Кубы Диас-Канель защищал своего союзника времен холодной войны и критиковал расширяющееся до границ РФ НАТО. В своих словах кубинский лидер использовал те же нарративы, что и Кремль оправдывая полномасштабное вторжение в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что страна из Латинской Америки усиливает альянс с Россией и заключает новые соглашения.

Также "Комментарии" писали о России, возобновившей авиарейсы в одну из "дружественных" стран, которые были заблокированы после полномасштабного вторжения.