Откуда у Мадуро и жены синяки на лице: CNN рассказала правду о задержании
Откуда у Мадуро и жены синяки на лице: CNN рассказала правду о задержании

Мадуро с женой пытались убежать от военных США и ударились головами в дверь

7 января 2026, 16:59
Во время задержания тогдашний президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес начали бежать и пытались спрятаться за тяжелыми стальными дверями внутри своего поместья, но поскольку дверная рама была низкой, они ударились головами. Спецназовцы оказали им первую помощь после того, как их задержали. Об этом пишет CNN.

3 января 2026 США провели спецоперацию в Венесуэле и задержали президента Николаса Мадуро с женой. Он был вывезен в США, где ему предъявили обвинения, а временно главой Венесуэлы стала вице-президент Делси Родригес.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что единственный сын бывшего президента Венесуэлы Николас Эрнесто Мадуро Герра обратился к гражданам страны с эмоциональным призывом после задержания его родителей.

По прибытии в США Мадуро инкриминировали сговор с целью наркотерроризма, импорт кокаина, незаконное хранение пулеметов и взрывных устройств, а также сговор против США. Генеральный прокурор Пэм Бонди обнародовал обвинительный акт, в котором фигурируют и другие высокопоставленные чиновники венесуэльского режима. Среди них оказались: сын экс-президента Николас Эрнесто Мадуро Герра, известный по прозвищу "Принц", бывший вице-президент Диосдадо Кабельо, политик Рамон Родригес Часин и Гектор Растенфорд Герреро Флорес.

Мадуро Герра с 2020 года находится под американскими санкциями и обвинениями по делам, связанным с наркотрафиком, однако в этот раз его не задержали. В обращении, которое цитирует El País, Николас Мадуро Герра заявил, что венесуэльцы должны выйти на улицы и потребовать освобождения его родителей.



