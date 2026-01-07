Під час затримання тодішній президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес почали тікати та намагалися сховатися за важкими сталевими дверима всередині свого маєтку, але оскільки дверна рама була низькою, то вони вдарилися головами. Спецпризначенці надали їм першу допомогу після того, як їх затримали. Про це пише CNN.

Звідки у Мадуро і дружини синці на обличчі: CNN розповіло правду про затримання

3 січня 2026 року США провели спецоперацію у Венесуелі та затримали президента Ніколаса Мадуро з дружиною. Він був вивезений до США, де йому висунули звинувачення, а тимчасово главою Венесуели стала віцепрезидентка Делсі Родрігес.

Після прибуття до США Мадуро інкримінували змову з метою наркотероризму, імпорт кокаїну, незаконне зберігання кулеметів і вибухових пристроїв, а також змову проти США. Генеральна прокурорка Пем Бонді оприлюднила обвинувальний акт, у якому фігурують і інші високопосадовці венесуельського режиму. Серед них опинилися: син експрезидента Ніколас Ернесто Мадуро Герра, відомий під прізвиськом "Принц", колишній віцепрезидент Діосдадо Кабельйо, політик Рамон Родрігес Часін та Гектор Растенфорд Герреро Флорес.

Мадуро Герра з 2020 року перебуває під американськими санкціями та обвинуваченнями у справах, пов’язаних із наркотрафіком, однак цього разу його не затримали. У зверненні, яке цитує El País, Ніколас Мадуро Герра заявив, що венесуельці мають вийти на вулиці та вимагати звільнення його батьків.