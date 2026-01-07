logo_ukra

BTC/USD

91912

ETH/USD

3190.13

USD/UAH

42.72

EUR/UAH

49.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Пiвденна Америка Звідки у Мадуро і дружини синці на обличчі: CNN розповіло правду про затримання
commentss НОВИНИ Всі новини

Звідки у Мадуро і дружини синці на обличчі: CNN розповіло правду про затримання

Мадуро з дружиною намагалися втекти від військових США та вдарилися головами об двері

7 січня 2026, 16:59
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Під час затримання тодішній президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина Сілія Флорес почали тікати та намагалися сховатися за важкими сталевими дверима всередині свого маєтку, але оскільки дверна рама була низькою, то вони вдарилися головами. Спецпризначенці надали їм першу допомогу після того, як їх затримали. Про це пише CNN.

Звідки у Мадуро і дружини синці на обличчі: CNN розповіло правду про затримання

Звідки у Мадуро і дружини синці на обличчі: CNN розповіло правду про затримання

3 січня 2026 року США провели спецоперацію у Венесуелі та затримали президента Ніколаса Мадуро з дружиною. Він був вивезений до США, де йому висунули звинувачення, а тимчасово главою Венесуели стала віцепрезидентка Делсі Родрігес.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що єдиний син колишнього президента Венесуели Ніколас Ернесто Мадуро Герра звернувся до громадян країни з емоційним закликом після затримання його батьків. 

Після прибуття до США Мадуро інкримінували змову з метою наркотероризму, імпорт кокаїну, незаконне зберігання кулеметів і вибухових пристроїв, а також змову проти США. Генеральна прокурорка Пем Бонді оприлюднила обвинувальний акт, у якому фігурують і інші високопосадовці венесуельського режиму. Серед них опинилися: син експрезидента Ніколас Ернесто Мадуро Герра, відомий під прізвиськом "Принц", колишній віцепрезидент Діосдадо Кабельйо, політик Рамон Родрігес Часін та Гектор Растенфорд Герреро Флорес.

Мадуро Герра з 2020 року перебуває під американськими санкціями та обвинуваченнями у справах, пов’язаних із наркотрафіком, однак цього разу його не затримали. У зверненні, яке цитує El País, Ніколас Мадуро Герра заявив, що венесуельці мають вийти на вулиці та вимагати звільнення його батьків.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини