Появилась реакция ООН на похищение Мадуро с Венесуэлы военными США

Организация Объединенных Наций отреагировала на сообщения об американской военной операции в Венесуэле, в результате которой из страны был вывезен многолетний лидер Николас Мадуро. В заявлении, распространенном пресс-службой генерального секретаря ООН и переданном агентством Reuters, действия США назвали создающими "опасный прецедент" для международного права.

Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото из открытых источников

Представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик подчеркнул, что генеральный секретарь "глубоко озабочен" ходом событий в Венесуэле.

"Генеральный секретарь продолжает подчеркивать важность для всех полного уважения к международному праву, включая Устав ООН. Он глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не соблюдаются", – говорится в заявлении ООН.

На фоне похищения американскими военными Мадуро, Совет Безопасности ООН должен собраться на экстренное заседание. По данным дипломатических источников, инициаторами обсуждения выступили Венесуэла и Колумбия при поддержке России и Китая. Ожидается, что члены Совбеза рассмотрят правовые последствия американской спецоперации США и вопросы суверенитета государств.

Администрация Дональда Трампа на протяжении последних месяцев усиливала давление на Каракас, в том числе из-за борьбы с наркоторговлей. США увеличили военное присутствие в регионе и объявили о блокаде судов, подпадающих под американские санкции. В прошлом месяце были перехвачены два танкера с венесуэльской нефтью. 3 января американские военные вошли в столицу Венесуэлы и похитили Николаса Мадуро.

