Появилась реакция ООН на похищение Мадуро с Венесуэлы военными США
commentss НОВОСТИ Все новости

Появилась реакция ООН на похищение Мадуро с Венесуэлы военными США

В ООН заявили, что операция США по похищению Николаса Мадуро создает опасный прецедент и нарушает нормы международного права.

4 января 2026, 07:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Организация Объединенных Наций отреагировала на сообщения об американской военной операции в Венесуэле, в результате которой из страны был вывезен многолетний лидер Николас Мадуро. В заявлении, распространенном пресс-службой генерального секретаря ООН и переданном агентством Reuters, действия США назвали создающими "опасный прецедент" для международного права.

Появилась реакция ООН на похищение Мадуро с Венесуэлы военными США

Генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото из открытых источников

Представитель генсека ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик подчеркнул, что генеральный секретарь "глубоко озабочен" ходом событий в Венесуэле.

"Генеральный секретарь продолжает подчеркивать важность для всех полного уважения к международному праву, включая Устав ООН. Он глубоко обеспокоен тем, что нормы международного права не соблюдаются", – говорится в заявлении ООН.

На фоне похищения американскими военными Мадуро, Совет Безопасности ООН должен собраться на экстренное заседание. По данным дипломатических источников, инициаторами обсуждения выступили Венесуэла и Колумбия при поддержке России и Китая. Ожидается, что члены Совбеза рассмотрят правовые последствия американской спецоперации США и вопросы суверенитета государств.

Администрация Дональда Трампа на протяжении последних месяцев усиливала давление на Каракас, в том числе из-за борьбы с наркоторговлей. США увеличили военное присутствие в регионе и объявили о блокаде судов, подпадающих под американские санкции. В прошлом месяце были перехвачены два танкера с венесуэльской нефтью. 3 января американские военные вошли в столицу Венесуэлы и похитили Николаса Мадуро.

Источник: https://www.reuters.com/world/americas/un-chief-venezuela-us-action-sets-dangerous-precedent-2026-01-03/
