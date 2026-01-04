З’явилася реакція ООН на викрадення Мадуро з Венесуели військовими США

Організація Об’єднаних Націй відреагувала на повідомлення про американську військову операцію у Венесуелі, внаслідок якої з країни був вивезений багаторічний лідер Ніколас Мадуро. У заяві, поширеній пресслужбою генерального секретаря ООН і переданій агентством Reuters, дії США назвали такими, що створюють "небезпечний прецедент" для міжнародного права.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш. Фото з відкритих джерел

Речник генсека ООН Антоніу Гутерріша Стефан Дюжаррік наголосив, що генеральний секретар "глибоко стурбований" перебігом подій у Венесуелі.

"Генеральний секретар продовжує наголошувати на важливості для всіх повної поваги до міжнародного права, включаючи Статут ООН. Він глибоко стурбований тим, що норми міжнародного права не дотримуються", – йдеться в заяві ООН.

На тлі викрадення американськими військовими Мадуро, Рада Безпеки ООН має зібратися на екстрене засідання. За даними дипломатичних джерел, ініціаторами обговорення виступили Венесуела та Колумбія за підтримки Росії і Китаю. Очікується, що члени Радбезу розглянуть правові наслідки американської спецоперації США та питання суверенітету держав.

Адміністрація Дональда Трампа впродовж останніх місяців посилювала тиск на Каракас, зокрема через боротьбу з наркоторгівлею. США збільшили військову присутність у регіоні та оголосили про блокаду суден, що потрапляють під американські санкції. Минулого місяця були перехоплені два танкери з венесуельською нафтою. 3 січня американські військові увійшли у столицю Венесуели та викрали Ніколаса Мадуро.

