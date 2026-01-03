logo_ukra

BTC/USD

89911

ETH/USD

3099.78

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Стало відомо, які звинувачення США висунули Мадуро
commentss НОВИНИ Всі новини

Стало відомо, які звинувачення США висунули Мадуро

У США попередили, що незабаром Мадуро відчує на собі весь гнів американського правосуддя на американській землі в американських судах

3 січня 2026, 14:57
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

США висунули звинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Силії Флорес у Південному окрузі Нью-Йорка. Як передає портал "Коментарі", про це написала генпрокурор США Памела Бонді у X.

Стало відомо, які звинувачення США висунули Мадуро

Ніколас Мадуро. Фото: з відкритих джерел

Генпрокурор США зазначила, Мадуро інкримінують змову з метою наркотероризму, змову щодо імпорту кокаїну в США, а також незаконне володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями. Окрім цього, йдеться про змову з метою використання такої зброї проти Сполучених Штатів.

"Незабаром вони відчують на собі весь гнів американського правосуддя на американській землі в американських судах. Від імені всього Мін'юсту США я хочу подякувати президенту Трампу за те, що він мав мужність вимагати відповідальності від імені американського народу, а також висловити величезну вдячність нашим хоробрим військовим, які провели неймовірну і двох надзвичайних подій. наркоторговців", — написала вона.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину затримали та відвезли з країни. США успішно завдали широкомасштабного удару. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

За його словами, операцію було проведено спільно з правоохоронними органами США.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у столиці Венесуели Каракасі вранці суботи, 3 січня, мешканці чули вибухи та проліт літаків, а також бачили стовпи диму. Південна частина міста, зокрема район поблизу великої військової бази, залишилася без електропостачання. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Reuters".

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово робив заяви про готовність застосувати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Серед інструментів тиску Вашингтон розглядав розширення санкцій, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по судах, які, за твердженням американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/AGPamBondi/status/2007428087143686611
Теги:

Новини

Всі новини