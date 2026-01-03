Стало відомо, які звинувачення США висунули Мадуро

США висунули звинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Силії Флорес у Південному окрузі Нью-Йорка. Як передає портал "Коментарі", про це написала генпрокурор США Памела Бонді у X.

Ніколас Мадуро. Фото: з відкритих джерел

Генпрокурор США зазначила, Мадуро інкримінують змову з метою наркотероризму, змову щодо імпорту кокаїну в США, а також незаконне володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями. Окрім цього, йдеться про змову з метою використання такої зброї проти Сполучених Штатів.

"Незабаром вони відчують на собі весь гнів американського правосуддя на американській землі в американських судах. Від імені всього Мін'юсту США я хочу подякувати президенту Трампу за те, що він мав мужність вимагати відповідальності від імені американського народу, а також висловити величезну вдячність нашим хоробрим військовим, які провели неймовірну і двох надзвичайних подій. наркоторговців", — написала вона.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президента Венесуели Ніколаса Мадуро та його дружину затримали та відвезли з країни. США успішно завдали широкомасштабного удару. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

За його словами, операцію було проведено спільно з правоохоронними органами США.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у столиці Венесуели Каракасі вранці суботи, 3 січня, мешканці чули вибухи та проліт літаків, а також бачили стовпи диму. Південна частина міста, зокрема район поблизу великої військової бази, залишилася без електропостачання. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Reuters".

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово робив заяви про готовність застосувати наземну операцію у Венесуелі з метою змусити президента країни Ніколаса Мадуро залишити посаду. Серед інструментів тиску Вашингтон розглядав розширення санкцій, посилення військової присутності США в регіоні, а також проведення ударів по судах, які, за твердженням американської сторони, причетні до незаконного обігу наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.



