Президент Венесуэлы заявил о возможности нового военного конфликта в регионе из-за США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о якобы обнаружении 26 военных баз США, в том числе и баз ЦРУ во время военных учений вблизи границы с Гайаной. Военные маневры, в которых принимают участие более 4000 венесуэльских солдат, связаны со спорным регионом Эссекибо.



Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото из открытых источников

Как передает карибское издание St Vincent Times, Николас Мадуро во время своей 43-й программы "Con Maduro" сделал предупреждение, что правительство Соединенных Штатов якобы готовит военный конфликт между Венесуэлой и Гайаной.

Николас Мадуро заявил, что США якобы создали секретные базы в соседней Гайане и угрожают Венесуэле.

"Что Соединенные Штаты делают здесь, в Гайане? Почему создали 12 секретных баз ЦРУ? Почему они создали 14 секретных баз Южного командования в Гайане, на нашей территории? Потому что здесь тоже ищут конфликт", – сказал Мадуро.

По словам Мадуро, США якобы находится в "периоде упадка", поэтому планирует начать войну и использовать военные средства, чтобы "сохранить свое доминирование, свою гегемонию и свое влияние".

Отметим, что заявления Мадуро прозвучали во время военных учений венесуэльских солдат вблизи гаянского региона Эссекибо, претензии на который высказало правительство Венесуэлы. Мадуро также объявил, что признает результаты референдума 4 декабря 2023 года о присоединении Эссекибо к Венесуэле. Это произошло, несмотря на заключенное в январе соглашение с Гайаной о мирном разрешении конфликта вокруг этого региона.

Интерес Венесуэлы к региону Эссекибо, который составляет две трети территории Гайаны, возрос после открытия там в 2015 году богатых залежей нефти и природного газа. В ответ на действия Мадуро власти Гайаны объявили о начале военных учений у границы с Венесуэлой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гайана отреагировала на территориальные претензии Венесуэлы.

Также "Комментарии" писали о российских войсках, зашедших на американские военные базы США в Африке.