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Президент Венесуэлы заявил о возможности нового военного конфликта в регионе из-за США

Мадуро утверждает, что США имеют секретные военные базы в Гайане и якобы готовятся к войне против Венесуэлы.

сегодня, 08:45
Автор:
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Slava Kot
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о якобы обнаружении 26 военных баз США, в том числе и баз ЦРУ во время военных учений вблизи границы с Гайаной. Военные маневры, в которых принимают участие более 4000 венесуэльских солдат, связаны со спорным регионом Эссекибо.

Президент Венесуэлы заявил о возможности нового военного конфликта в регионе из-за США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Фото из открытых источников

Как передает карибское издание St Vincent Times, Николас Мадуро во время своей 43-й программы "Con Maduro" сделал предупреждение, что правительство Соединенных Штатов якобы готовит военный конфликт между Венесуэлой и Гайаной.

Николас Мадуро заявил, что США якобы создали секретные базы в соседней Гайане и угрожают Венесуэле.

"Что Соединенные Штаты делают здесь, в Гайане? Почему создали 12 секретных баз ЦРУ? Почему они создали 14 секретных баз Южного командования в Гайане, на нашей территории? Потому что здесь тоже ищут конфликт", – сказал Мадуро.

По словам Мадуро, США якобы находится в "периоде упадка", поэтому планирует начать войну и использовать военные средства, чтобы "сохранить свое доминирование, свою гегемонию и свое влияние".

Отметим, что заявления Мадуро прозвучали во время военных учений венесуэльских солдат вблизи гаянского региона Эссекибо, претензии на который высказало правительство Венесуэлы. Мадуро также объявил, что признает результаты референдума 4 декабря 2023 года о присоединении Эссекибо к Венесуэле. Это произошло, несмотря на заключенное в январе соглашение с Гайаной о мирном разрешении конфликта вокруг этого региона.

Интерес Венесуэлы к региону Эссекибо, который составляет две трети территории Гайаны, возрос после открытия там в 2015 году богатых залежей нефти и природного газа. В ответ на действия Мадуро власти Гайаны объявили о начале военных учений у границы с Венесуэлой.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Гайана отреагировала на территориальные претензии Венесуэлы.

Также "Комментарии" писали о российских войсках, зашедших на американские военные базы США в Африке.



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Источник: https://www.stvincenttimes.com/maduro-warns-of-u-s-plan-for-venezuela-guyana-conflict/
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