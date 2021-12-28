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Разрушенные дамбы и погибшие: Бразилия страдает от масштабных наводнений (ФОТО)

В бразильском штате Баия стихия унесла жизни по меньшей мере 18 человек

сегодня, 13:05
Автор:

Денис Подставной
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В Бразилии образовались масштабные наводнения. Об этом пишет издание The Watchers. 

Разрушенные дамбы и погибшие: Бразилия страдает от масштабных наводнений (ФОТО)

Дожди. Фото из открытых источников

Бразильский штат Баия накрыли мощные дожди из-за которых начались наводнения. Обильные осадки выпадали на протяжении нескольких недель. В результате в штате, с пятнадцатимиллионым населением стихия нанесла катастрофический ущерб. 

Сообщается, что ситуация в регионе ухудшилась, когда произошло обрушение двух плотин. И без того, сильно пострадавшие районы оказались затопленными. 

Разрушенные дамбы и погибшие: Бразилия страдает от масштабных наводнений (ФОТО) - фото 2

Фото: Reuters

Непогода уже успела унести жизни как минимум 18 граждан. Пострадали десятки тысяч людей. Многие местные жители были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. 

Отмечается, что в некоторых частях штата выпало в шесть раз больше осадков, чем обычно в этот период.

Разрушенные дамбы и погибшие: Бразилия страдает от масштабных наводнений (ФОТО) - фото 3

Фото: Reuters 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Индонезии мужчина выжил после удара молнии. Охранник одного из предприятий находился на улице во время сильного дождя. Пострадавшего срочно доставили в медицинское учреждение, где у него диагностировали ожоги. Спустя несколько дней мужчину выписали из больницы. Предполагается, что молнию могла привлечь рация или зонт, которые были в руках у него. 

Также сайт "Комментарии "писал о том, что  в Турции выпало большое количество осадков в виде снега. Больше всего от непогоды пострадали горные районы страны. В некоторых местах выпало больше метра снега. Из-за узких дорог спецтехника не имеет возможности работать в нескольких населённых пунктах. Там местные жители самостоятельно откапывают свои дома, которые оказались под огромным слоем осадков. 


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Источник: https://watchers.news/2021/12/27/bahia-flood-casualties-damage-december-2021/
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