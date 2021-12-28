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В Индонезии мужчина выжил после удара молнии: момент попал на видео

Предполагается, что молнию могла привлечь рация или зонтик в руке мужчины

сегодня, 12:10
Автор:

Денис Подставной
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В Индонезии мужчина выжил после удара молнии. Об этом пишет издание Indonesia on-24. 

В Индонезии мужчина выжил после удара молнии: момент попал на видео

Удар молнии. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в столице Индонезии, городе Джакарта. На территории машиностроительного предприятия в 35-летнего охранника попала молния во время дождя.

В этот момент мужчина шел с зонтом по открытой местности. После удара пострадавший упал на землю и уже не смог встать самостоятельно, вероятно потеряв сознание. Ему на помощь поспешили коллеги. 

На место событий вызвали "скорую". Мужчину незамедлительно доставили в медицинское учреждение, где у него диагностировали ожог руки. Уже спустя несколько дней пациент был выписан из больницы. 

В Сети появилось видео с места событий. Камера видеонаблюдения запечатлела момент удара молнии. СМИ пишет, что предположительно, молнию могли привлечь рация или зонтик, которые охранник держал в руке. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Бангладеш произошел пожар на пароме с пассажирами. В этот момент на судне находились сотни человек. Возгорание образовалось в машинном отделении, а затем распространилось и на палубу. Во время происшествия людям приходилось прыгать в воду, в попытках спасти свою жизнь. Сообщается, что в результате инцидента, как минимум 37 граждан погибли. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что некоторые районы Турции страдают от обильных снегопадов. Из-за осадков закрывают учебные учреждения. Больше всего от стихии страдают населённые пункты, которые находятся в горах. Из-за узких улиц спецтехника там не может работать. Людям приходится самостоятельно откапывать свои дома. 



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Источник: https://indonesia.on-24.com/local/41415.html
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