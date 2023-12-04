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Союзник России заявил о готовности военного вмешательства в соседнюю страну

Венесуэла заявляет о территориальных претензиях и указывает на возможный военный конфликт в борьбе против "империализма".

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Правительство Венесуэлы во главе с Николосом Мадуро, борющимся с экономическим кризисом организовало референдум по присоединению части территорий соседней страны — Гайаны к Венесуэле. Спорной территорией оказался регион Эссекиб с густым лесом, охватывающий около двух третей территории Гайаны.

Союзник России заявил о готовности военного вмешательства в соседнюю страну

Николас Мадуро выражает территориальные претензии Венесуэлы к Гайане. Фото из открытых источников

Венесуэла давно претендует на эти территории и указывает, что во времена испанского колониализма эти земли были в их составе. Сам Мадуро отвергает международное решение 1899 года, определившее границы Гайаны. А спор получил новую жизнь, когда в регионе Эссекиб, принадлежащем Гайане, были обнаружены залежи нефти.


В результате Мадуро провел референдум с призывом присоединить часть Гайаны к Венесуэле, указывая на "антиимпериалистические" цели и исторические права Венесуэлы. Подобные нарративы использовал и министр обороны Венесуэлы Лопес, указавший, что для "борьбы" с империализмом его войска готовы вмешаться в Гайану.

Референдум состоялся 3 декабря и по данным правительства Венесуэлы 95% поддержали территориальные претензии к Гайане. Гайана расценила такой шаг как попытку аннексии и указала, что это "экзистенциальная" угроза для страны.

В Гайане проживает примерно 800 тыс. человек. Страна имела высокий уровень бедности, однако претерпела быстрые изменения после открытия нефтяных запасов у побережья региона Эссекиб в 2015 году. По оценкам Всемирного банка, валовой внутренний продукт Гайаны на человека в 2020 году составил 6,8 тыс. долларов, а за два года он вырос почти до 19 тысяч.

Венесуэла, находящаяся под санкциями из-за деятельности Мадуро, который большинством стран признан нелегитимным президентом, укрепляет свои политические и экономические связи с Россией и ее союзниками. Российская компания "Роснефть" вкладывает в добычу нефти в Венесуэле миллиарды долларов, а правительство Мадуро является одним из крупнейших покупателей военной техники в России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров для улучшения отношений с Южной Америкой посетил Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу.

Также "Комментарии" писали, что Россия готовится устроить очередную войну, чтобы отвлечь внимание от Украины. В ISW назвали страну.



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