В Африке проснулся один из самых больших вулканов в мире

На востоке Демократической Республики Конго на горе Ньярогонго активизировался один из величайших действенных вулканов мира. Очевидцы сообщают об облаках дыма и вулканическом пепле. Об этом сообщает американская телерадиокомпания BBC.

Вулкан - фото из открытых источников

Кратер вулкана на горе Ньярогонго наполнен горячей лавой. Геологи из вулканической обсерватории города Гома сообщили BBC, что пока рано говорить о извержении. Пока они наблюдают повышение сейсмической активности. Жителям региона посоветовали сохранять спокойствие, несмотря на то, что в мае 2021 года извержение вулкана привело к гибели 32 человек, еще тысячи были вынуждены искать новые дома. Большинство беженцев сбежали в соседнюю Руанду, тогда как остальные все еще проживают во временном лагере в городе Гома.

Напомним, в Полинезии начал извергаться вулкан. Как стало известно, в Королевстве Тонга, что в Полинезии началось извержение вулкана. В результате в небо поднялось массивное облако газа. Согласно данным издания, газовое облако поднялось на высоту около 18 километров над уровнем моря. Из-за этого всех местных жителей и туристов предупреждают о возможных последствиях. Специалисты говорят, что пыль и газ могут привести к кислотным дождям, если смешаются с водой в атмосфере.

Такие осадки могут вызвать у человека зуд и раздражение кожи, а также при попадании в глаза — нечеткость и изменение цвета зрения. В предупреждении говорится, что если кожа или глаза попали под кислотный дождь, то человеку нужно обратиться к медикам для получения соответствующего лечения. В Сети появляются фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть, как массивное газовое облако поднимается в воздух.

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