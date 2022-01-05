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В Африке проснулся один из самых больших вулканов в мире

Кратер вулкана на горе Ньярогонго наполнен горячей лавой

5 января 2022, 23:07
Автор:

Ольга Чародий
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На востоке Демократической Республики Конго на горе Ньярогонго активизировался один из величайших действенных вулканов мира. Очевидцы сообщают об облаках дыма и вулканическом пепле. Об этом сообщает американская телерадиокомпания BBC.

В Африке проснулся один из самых больших вулканов в мире

Вулкан - фото из открытых источников

Кратер вулкана на горе Ньярогонго наполнен горячей лавой. Геологи из вулканической обсерватории города Гома сообщили BBC, что пока рано говорить о извержении. Пока они наблюдают повышение сейсмической активности. Жителям региона посоветовали сохранять спокойствие, несмотря на то, что в мае 2021 года извержение вулкана привело к гибели 32 человек, еще тысячи были вынуждены искать новые дома. Большинство беженцев сбежали в соседнюю Руанду, тогда как остальные все еще проживают во временном лагере в городе Гома.

Напомним, в Полинезии начал извергаться вулкан. Как стало известно, в Королевстве Тонга, что в Полинезии началось извержение вулкана. В результате в небо  поднялось массивное облако газа. Согласно данным издания, газовое облако поднялось на высоту около 18 километров над уровнем моря. Из-за этого всех местных жителей и туристов предупреждают  о возможных последствиях. Специалисты говорят,  что пыль и газ могут привести к кислотным дождям, если смешаются с водой в атмосфере.

Такие осадки могут вызвать у человека зуд и раздражение кожи, а также при попадании в глаза — нечеткость и изменение цвета зрения.  В предупреждении говорится, что если кожа или глаза попали под кислотный дождь, то человеку нужно обратиться к медикам для получения соответствующего лечения.  В Сети появляются фотографии с места событий. На кадрах можно увидеть, как массивное газовое облако поднимается в воздух. 




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Источник: https://www.bbc.com/news/live/world-africa-59830178?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=61d5ada3d299cd67a8113e4b%26Mount%20Nyiragongo%20volcano%20spews%20smoke%20and%20ash%262022-01-05T14%3A45%3A01.466Z&ns_fee=0&pinned_po
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