В Аргентине новый президент: поддерживает ли он Украину

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Slava Kot
Ультраправый либертарианец Хавьер Милей победил во втором туре президентских выборов в Аргентине. Миллер предложил несколько противоречивых реформ во время своей предвыборной кампании, в частности, это касается создания рынка трансплантации органов, отказа от песо и введения доллара.
Президент Аргентины Хавьер Милей. Фото из открытых источников
После подсчета 99% бюллетеней Хавьер Милей набрал 56%, его главный конкурент Серхио Массу — 44%. Таким образом, Хавьер Милей победил на выборах и стал президентом Аргентины. В ходе обнародования промежуточных результатов Милей заявил, что "сегодня начинается восстановление Аргентины".
Аргентина уже несколько десятилетий переживает кризис, в том числе годовая инфляция превысила 140%, а двое из пяти аргентинцев живут в бедности. Выборы однозначно свидетельствуют о том, что гражданам Аргентины надоела традиционная политика и экономическая катастрофа.
Взойдя на пост президента Аргентины, Хавьер Милей сможет реализовать предложенные им реформы, касающиеся закрытия центрального банка, введения доллара в качестве официальной валюты, сокращения государственных расходов, закрытия почти половины министерств и другие.
Хавьер Милей является сторонником США, Украины и выступает против сближения с Китаем.
Также известно, что будущая глава МИД Диана Мондино отреагировала на возможное вступление Аргентины в БРИКС, где присутствуют Россия и Китай. По ее словам правительство Милея "не то чтобы было против вступления, но не понимает выгоды этого шага".
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