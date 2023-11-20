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В Аргентине новый президент: поддерживает ли он Украину

Либертарианец Хавьер Милей стал новым президентом Аргентины

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Ультраправый либертарианец Хавьер Милей победил во втором туре президентских выборов в Аргентине. Миллер предложил несколько противоречивых реформ во время своей предвыборной кампании, в частности, это касается создания рынка трансплантации органов, отказа от песо и введения доллара.

В Аргентине новый президент: поддерживает ли он Украину

Президент Аргентины Хавьер Милей. Фото из открытых источников

После подсчета 99% бюллетеней Хавьер Милей набрал 56%, его главный конкурент Серхио Массу — 44%. Таким образом, Хавьер Милей победил на выборах и стал президентом Аргентины. В ходе обнародования промежуточных результатов Милей заявил, что "сегодня начинается восстановление Аргентины".


Аргентина уже несколько десятилетий переживает кризис, в том числе годовая инфляция превысила 140%, а двое из пяти аргентинцев живут в бедности. Выборы однозначно свидетельствуют о том, что гражданам Аргентины надоела традиционная политика и экономическая катастрофа.

Взойдя на пост президента Аргентины, Хавьер Милей сможет реализовать предложенные им реформы, касающиеся закрытия центрального банка, введения доллара в качестве официальной валюты, сокращения государственных расходов, закрытия почти половины министерств и другие.

Хавьер Милей является сторонником США, Украины и выступает против сближения с Китаем.

"Я принес украинский флаг потому что те из нас, кто поддерживает идеи свободы, не могут терпеть или поддерживать вторжение, подобно тому, какое Россия сделала в Украине", — сказал Хавьер Милей.

Также известно, что будущая глава МИД Диана Мондино отреагировала на возможное вступление Аргентины в БРИКС, где присутствуют Россия и Китай. По ее словам правительство Милея "не то чтобы было против вступления, но не понимает выгоды этого шага".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о масштабном пожаре в Аргентине.

Также "Комментарии" писали, что был назван человек, представляющий наибольшую опасность для мира в 2024 году.



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