В Аргентине стая пираний напала на 13-летнюю девочку: откусили палец

В Аргентине пираньи напали на девочку-подростка. Об этом пишет издание Daily Mail.

Пиранья. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел аргентинской провинции Санта-Фе. Во время купания в реке Парана на людей напали пираньи. Сообщается, что хищные рабы откусили 13-летней местной жительнице палец на ноге.

На место происшествия поспешили медики. Пострадавшая срочно была доставлена в больницу. Врачи попытались спасти палец девочки, однако им этого не удалось.

Кроме того, в тот день от нападения хищников пострадали по меньшей мере три десятка человек, но они отделались более легкими травмами.

Один из дежурных спасателей, который был в тот день на пляже рассказал, что "спасатели буквально сбились с ног, пытаясь помочь всем раненым людям".

Он подчеркнул, что большое количество людей было ранено одновременно из-за того, что пираньи передвигаются косяками.

После случившегося власти запретили людям купаться в реке. На берегу установили таблички, которые предупреждают об опасности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Соединённых Штатах Америки аллигатор выпрыгнул из озера и отобрал у ребёнка удочку. Местный житель отправился порыбачить со своим маленьким сыном на реку в городе Палм-Кост. Мужчина снимал все на видео и в какой-то момент заметил, что его ребёнок поймал крупную рыбу. Он направил объектив на сына, но в это время из воды выпрыгнул хищник. Аллигатор отобрал у ребёнка его улов вместе с удочкой.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в одном из парков испанского города Барселона несколько кабанов напали на известную колумбийскую певицу Шакиру. В тот момент она прогуливалась вместе со своим восьмилетним сыном.

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