logo
Русский Українська

BTC/USD

50187.94

ETH/USD

3456.18

LTC/USD

171.71

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США В США аллигатор выпрыгнул из озера и отобрал у ребёнка удочку (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

В США аллигатор выпрыгнул из озера и отобрал у ребёнка удочку (ВИДЕО)

Во время инцидента отец с сыном ловили рыбу в озере

сегодня, 16:17
Автор:

Денис Подставной








В Соединённых Штатах Америки аллигатор выпрыгнул на ребёнка из озера. Об этом сообщает издание Факты. 

В США аллигатор выпрыгнул из озера и отобрал у ребёнка удочку (ВИДЕО)

Аллигатор выпрыгнул из озера. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Палм-Кост, что в штате Флорида. Сообщается, что местный житель отправился со своим 7-милетним сыном порыбачить на озеро. Отец снимал на видео, как его ребёнок ловит рыбу. 

Мальчишка поймал на удочку крупного окуня и начал вытаскивать его из воды. В этот момент из озера выпрыгнул аллигатор. Хищник проявил интерес к рыбе. 

Животное утащило улов вместе с удочкой, которую мальчик благоразумно бросил и отбежал подальше.

Видео попало в Сеть и быстро стало вирусным. Комментаторы под ним отмечают, что вечерняя рыбалка во Флориде опасна, так как в это время аллигаторы выходят на охоту. 

Ранее "Комментарии" информировали о том, что в США полицейские обвиняют школьную учительницу в многократном сексе с несовершеннолетним учеником. Женщина присылала подростку интимные фотографии и регулярно вступала в интимную связь с ним. Фотографии обнаружил отец школьника. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что север италии накрыли масштабные наводнения. Они образовались после проливных дождей. Стихия повлияла на ход местных выборов в столице провинции Генуи. Водой затопило улицы города Понтинвреа. В нескольких других городах сошли оползни. Согласно данным специалистов, за несколько часов в регионе выпало более 400 миллиметров осадков. Большинство учебных учреждений остаются закрытыми. В Сети появляются видео с места событий, на которых можно увидеть, как потоки воды уничтожают всё на своем пути. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://world.fakty.ua/ru/386480-alligator-otobral-u-semiletnego-rybaka-rybu-i-udochku-shokiruyucshee-video
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ