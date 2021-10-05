В США аллигатор выпрыгнул из озера и отобрал у ребёнка удочку (ВИДЕО)



















В Соединённых Штатах Америки аллигатор выпрыгнул на ребёнка из озера. Об этом сообщает издание Факты.

Аллигатор выпрыгнул из озера. Фото: скриншот из видео

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Палм-Кост, что в штате Флорида. Сообщается, что местный житель отправился со своим 7-милетним сыном порыбачить на озеро. Отец снимал на видео, как его ребёнок ловит рыбу.

Мальчишка поймал на удочку крупного окуня и начал вытаскивать его из воды. В этот момент из озера выпрыгнул аллигатор. Хищник проявил интерес к рыбе.

Животное утащило улов вместе с удочкой, которую мальчик благоразумно бросил и отбежал подальше.

Видео попало в Сеть и быстро стало вирусным. Комментаторы под ним отмечают, что вечерняя рыбалка во Флориде опасна, так как в это время аллигаторы выходят на охоту.

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