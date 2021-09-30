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Главная Новости Мир Европа "Схватили сумку и убежали": в Барселоне дикие кабаны напали на певицу Шакиру (ФОТО, ВИДЕО)
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"Схватили сумку и убежали": в Барселоне дикие кабаны напали на певицу Шакиру (ФОТО, ВИДЕО)

Животные буквально уничтожили сумку певицы

сегодня, 18:40
Автор:

Денис Подставной

В одном из парков испанского города Барселона несколько кабанов напали на известную колумбийскую певицу Шакиру, которая в тот момент прогуливалась вместе со своим восьмилетним сыном Миланом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

"Схватили сумку и убежали": в Барселоне дикие кабаны напали на певицу Шакиру (ФОТО, ВИДЕО)

На певицу Шакиру напали кабаны. Фото: из открытых источников

О произошедшем инциденте исполнительница рассказала в Stories на своей страничке в Instagram. По ее словам, в парке к ним внезапно подбежали кабаны. Затем они буквально выхватили ее сумку, в которой был мобильный телефон и другие вещи, и утащили в лес. Спустя некоторое время ее таки удалось найти. Фотографии сумки Шакира также опубликовала в Instagram.

”Схватили сумку и убежали”: в Барселоне дикие кабаны напали на певицу Шакиру (ФОТО, ВИДЕО) - фото 2

Сообщается, что в результате происшествия ни Шакира, ни ее восьмилетний сын Милан не пострадали. Была лишь испорчена сумка певицы. Как оказалось, это далеко не первый случай встречи людей с кабанами прямо посреди парка. 

”Схватили сумку и убежали”: в Барселоне дикие кабаны напали на певицу Шакиру (ФОТО, ВИДЕО) - фото 3

Так, местный житель Ксавьер Бош рассказал, что совсем недавно он столкнулся с кабаном у входа в городской парк развлечений Тибидадо, когда гулял вместе со своей семьей. Вот только в отличии от певицы мужчина не смог отделаться от животного легким испугом. По его словам, кабан укусил его. 

Вероятно, что животные выходят в общественные места в поисках пропитания. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в США акула напала на подростка, который ловил омаров. В результате мальчик потерял почти 70% крови. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-10044935/Pop-star-Shakira-attacked-two-wild-boar-snatched-handbag-Barcelona-park.html
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