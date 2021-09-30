"Схватили сумку и убежали": в Барселоне дикие кабаны напали на певицу Шакиру (ФОТО, ВИДЕО)

В одном из парков испанского города Барселона несколько кабанов напали на известную колумбийскую певицу Шакиру, которая в тот момент прогуливалась вместе со своим восьмилетним сыном Миланом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

На певицу Шакиру напали кабаны. Фото: из открытых источников

О произошедшем инциденте исполнительница рассказала в Stories на своей страничке в Instagram. По ее словам, в парке к ним внезапно подбежали кабаны. Затем они буквально выхватили ее сумку, в которой был мобильный телефон и другие вещи, и утащили в лес. Спустя некоторое время ее таки удалось найти. Фотографии сумки Шакира также опубликовала в Instagram.





Сообщается, что в результате происшествия ни Шакира, ни ее восьмилетний сын Милан не пострадали. Была лишь испорчена сумка певицы. Как оказалось, это далеко не первый случай встречи людей с кабанами прямо посреди парка.





Так, местный житель Ксавьер Бош рассказал, что совсем недавно он столкнулся с кабаном у входа в городской парк развлечений Тибидадо, когда гулял вместе со своей семьей. Вот только в отличии от певицы мужчина не смог отделаться от животного легким испугом. По его словам, кабан укусил его.

Вероятно, что животные выходят в общественные места в поисках пропитания.

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