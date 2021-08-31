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В Бразилии мобильный телефон убил свою хозяйку: что произошло

Девушка получила сильный удар током и потеряла сознание

сегодня, 13:20
Автор:

Денис Подставной

В Бразилии девушка погибла от удара током. Об этом сообщает издание Globo. 

В Бразилии мобильный телефон убил свою хозяйку: что произошло

В Бразилии девушка погибла из-за мобильного телефона. Фото: pixabay.com.

Как стало известно, трагедия случилась в бразильском городе Сантарен, что на севере страны. Сообщается, что 18-летняя девушка находилась у себя дома и пользовалась мобильным телефоном, пока тот заряжался от электросети. Отмечается, что в этот момент на улице шел дождь с грозой. 

Внезапно девушка получила сильный удар током и потеряла сознание. Её родственники не стали дожидаться приезда медиков и сами доставили пострадавшую в больницу. Потерпевшую не удалось спасти. От полученных травм она скончалась по прибытию в медицинское учреждение. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в индийском штате Раджастан у местного жителя убило наушниками. В момент трагедии мужчина пользовался проводными наушниками пока телефон стоял на зарядке. В доме произошли перебои с электричеством, и устройство взорвалось прямо в ухе у пострадавшего. От полученной травмы потерпевший потерял сознание. На место инцидента прибыли медики, которые госпитализировали мужчину. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на северо-западе Бангладеш молния ударила в группу людей. Сообщается, что инцидент произошел в тот момент, когда люди плыли на лодке по реке Падма. Они праздновали свадьбу. В результате происшествия погибли по меньшей мере 16 человек и еще многие получили ранения. Потерпевшие были госпитализированы медиками, которые прибыли на место события. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2021/08/29/jovem-de-18-anos-morre-apos-receber-descarga-eletrica-enquanto-usava-o-celular-em-santarem.ghtml
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