В Бразилии мобильный телефон убил свою хозяйку: что произошло

В Бразилии девушка погибла от удара током. Об этом сообщает издание Globo.

В Бразилии девушка погибла из-за мобильного телефона. Фото: pixabay.com.

Как стало известно, трагедия случилась в бразильском городе Сантарен, что на севере страны. Сообщается, что 18-летняя девушка находилась у себя дома и пользовалась мобильным телефоном, пока тот заряжался от электросети. Отмечается, что в этот момент на улице шел дождь с грозой.

Внезапно девушка получила сильный удар током и потеряла сознание. Её родственники не стали дожидаться приезда медиков и сами доставили пострадавшую в больницу. Потерпевшую не удалось спасти. От полученных травм она скончалась по прибытию в медицинское учреждение.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в индийском штате Раджастан у местного жителя убило наушниками. В момент трагедии мужчина пользовался проводными наушниками пока телефон стоял на зарядке. В доме произошли перебои с электричеством, и устройство взорвалось прямо в ухе у пострадавшего. От полученной травмы потерпевший потерял сознание. На место инцидента прибыли медики, которые госпитализировали мужчину. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на северо-западе Бангладеш молния ударила в группу людей. Сообщается, что инцидент произошел в тот момент, когда люди плыли на лодке по реке Падма. Они праздновали свадьбу. В результате происшествия погибли по меньшей мере 16 человек и еще многие получили ранения. Потерпевшие были госпитализированы медиками, которые прибыли на место события. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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