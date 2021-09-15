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Главная Новости Мир Южная Америка В Бразилии пассажирский автобус попал в массовое ДТП: есть погибшие и раненые (ФОТО)
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В Бразилии пассажирский автобус попал в массовое ДТП: есть погибшие и раненые (ФОТО)

После столкновения транспортные средства загорелись

сегодня, 10:23
Автор:

Денис Подставной

В Бразилии произошло массовое ДТП. Об этом сообщает издание Estradas. 

В Бразилии пассажирский автобус попал в массовое ДТП: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Массовое ДТП в Бразилии. Фото: estradas.com.br.

Автокатастрофа случилась вчера, 14 сентября на автодороге между бразильскими городами Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Участниками ДТП стали шесть транспортных средств. 

В Бразилии пассажирский автобус попал в массовое ДТП: есть погибшие и раненые (ФОТО) - фото 2

Фото:estradas.com.br.

По информации издания, столкнулись четыре легковушки, грузовик и пассажирский автобус. Последний не замедлил скорость и прижал легковой автомобиль к кузову грузовика, а еще один автомобиль врезался в заднюю часть автобуса. Сразу после столкновения зажатый автомобиль загорелся. Огонь полностью уничтожил транспортные средства. 

В результате происшествия шесть человек и еще семеро получили травмы различной степени тяжести. Раненые были доставлены в медицинские учреждения. 

В Сети появляются фотографии с места событий. 

В Бразилии пассажирский автобус попал в массовое ДТП: есть погибшие и раненые (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Бразилии потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находились семеро человек. По информации спасателей, все они были членами одной семьи. Вскоре после взлёта летательный аппарат начал стремительно терять высоту и рухнул в университетском парке. После падения самолет загорелся. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на юге Нигерии группа неизвестных вооруженных людей атаковала два пассажирских автобуса. Злоумышленники остановили транспорт и совершили похищение пассажиров. В полиции рассказали, что точно установлено похищение четырех человек. Судьба остальных пассажиров автобуса остается неизвестной. На данный момент стражами порядка предпринимаются все меры по спасению людей. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4397166-v-massovom-dtp-pod-ryo-de-zhaneiro-pohybly-shest-chelovek
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