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Главная Новости Мир Южная Америка В Бразилии разбился самолет: никто не выжил (ВИДЕО)
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В Бразилии разбился самолет: никто не выжил (ВИДЕО)

На борту самолета находилось семь человек

сегодня, 18:48
Автор:

Денис Подставной

В Бразилии произошло крушение небольшого самолета. Об этом сообщает издание The News 24.

В Бразилии разбился самолет: никто не выжил (ВИДЕО)

В Бразилии разбился самолет. Фото: then24.com.

Авиакатастрофа произошла сегодня, 14 сентября в бразильском штате Сан-Паулу. Сообщается, что на борту легкомоторного самолета, который вылетел из  аэропорта города Пирасикаба, находилось два члена экипажа и семеро пассажиров. 

Вскоре после взлёта летательный аппарат начал терять высоту и рухнул в парке университета. После удара об землю самолет загорелся. В результате происшествия погибли все люди, которые находились на борту. На место прибыли сотрудники пожарной службы. 

По информации спасателей, погибшие являются членами одной семьи. 

В сети появляются видео с места авиакатастрофы. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в России на туристок рухнули ледник. Группа туристов состоящая из шести женщин и гида находилась на высоте более двух тысяч метров. Несколько туристок отошли от остальных для того, чтобы сделать фото на фоне ледника. В этот момент на них рухнули глыбы льда. В результате трагедии погибла одна женщина и еще двое получили серьезные травмы. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Турции туристический автобус с украинцами попал в серьезное ДТП. Согласно предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся со студенческим шаттлом. После столкновение транспортное средство перевернулось. В результате автокатастрофы погиб один человек и еще многие получили травмы. Потерпевшие были госпитализированы. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://then24.com/2021/09/14/aircraft-crash-in-sao-paulo-causes-seven-deaths/
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