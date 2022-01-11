В Бразилии стена каньона упала на лодки – есть погибшие

В бразильском штате Минас-Жерайс на четыре лодки упал массивный камень, в результате чего по меньшей мере семь человек погибли и около 30 получили ранения. Об этом пишет бразильское издание O Tempo. На видео видно, что каменная плита отрывается от стены каньона Лаго-де-Фурнас, пока зрители кричат. Обвал вызвал массивную волну, от которой лодки разлетелись в стороны. Подтверждена гибель трех женщин и четырех мужчин. Еще трое пропали без вести. Более 30 человек получили помощь на месте обрушения города Капитолио, девять доставлены в больницы с серьезными травмами. Один человек в тяжелом состоянии с травмами головы. Обвал скалы потопил 2 из четырех лодки. Ни один из 10 человек на борту корабля, по имени Иисус не выжил, включая 10-летнего подростка.

Стена каньона - фото из открытых источников

Причиной обвала считают дожди – эта горная формация состоит из осадочных пород и имеет гораздо меньшее сопротивление ветру и воде. В южном регионе Бразилии сезон дождей длится с октября по март.





URGENTE!!! Pedras se soltam de cânion em Capitólio, em Minas, e atingem três lanchas. pic.twitter.com/784wN6HbFy — O Tempo (@otempo) January 8, 2022

На место происшествия, на улицу Северную, прибыло 10 работников пожарно-спасательной станции Нанкин. Известно, что от взрыва обвалился дом и взрывная волна повредила магазины и жилые дома в окрестностях. Также к эпицентру приехали представители соответствующих департаментов — общественной безопасности округа Хепинг, службы реагирования на чрезвычайные ситуации, работники городского департамента строительства, служб газа и водоканала. После взрыва в прилегающих районах погас свет, ведь повреждено линию распределения электроэнергии.

Сейчас эксперты говорят, что это может быть взрыв природного газа. Известно о том, что один человек погиб, 33 человека получили ранения и травмы. Автомобили экстренной помощи госпитализировали раненых в больницы, им оказывают медицинскую помощь.

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