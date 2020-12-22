kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 22.12.2020

BTC/USD

22590.44

ETH/USD

595.19

LTC/USD

100.59

НБУ 22.12.2020

USD/UAH

28.35

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Южная Америка В Бразилии умер молодой парень, делая селфи на красивом фоне
commentss НОВОСТИ Все новости

В Бразилии умер молодой парень, делая селфи на красивом фоне

Селфи на фоне водопада оказалось для молодого парня ценою в жизнь

сегодня, 09:54
Автор:

Мокрик Анастасия

В Бразилии во время селфи на завораживающем фоне природы умер 22-летний Гильерме Чиапетти, упав с высоты примерно 10 метров. Об этом сообщает сайт Thesun.

В Бразилии умер молодой парень, делая селфи на красивом фоне

ФОТО: Из открытых источников

В тот день Гильерме вместе с приятелями отправился к популярному водопаду, что  расположен в изолированном, труднодоступном месте на юге Бразилии. По информации источника, Гильерме позировал для селфи на вершине водопада, как вдруг подскользнулся и упал. Высота составила примерно 10 метров. Парень упал на камни.

В результате падения пострадавший получил множественные переломы, а также черепно-мозговую травму. Друзья и очевидцы происшествия всеми силами пытались оказать парню первую помощь. Для начала  им пришлось спускаться 10 метров вниз по скользким камням. Поэтому до оказания помощи прошло какое-то время. На момент, когда приехали спасатели, он уже находился без сознания. Чиапетти был в коме, когда его доставили в больницу. До самого утра медики боролись за его жизнь, но на утро парень скончался, так и не приходя в сознание.

В Бразилии умер молодой парень, делая селфи на красивом фоне - фото 2

Отец погибшего рассказал, что его сын был любителем красивых фотографий и видов, поэтому не раз посещал водопады и прочие места, на которых делать селфи было небезопасно. А водопад, на котором он погиб, был его любимым местом в Бразилии. Кроме того, его близкие и друзья отметили, что у Гильерме было светлое будущее как владельца процветающего мотоциклетного бизнеса в городе. Однако одна роковая ошибка, связанная с безопасностью на водопаде, поставила на этом крест. 

В Бразилии умер молодой парень, делая селфи на красивом фоне - фото 3

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что взрыв в Афганистане унес жизни семи человек, а также о том, что 39 мигрантов задохнулись в грузовом отсеке, заплатив по $13 тыс. за поездку.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thesun.co.uk/news/13535061/lad-dies-falling-32ft-selfie-brazilian-waterfall/
Теги:
comments

Обусуждения

Василий

сегодня, 10:09

ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИСАН.

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ