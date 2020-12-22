В Бразилии умер молодой парень, делая селфи на красивом фоне

В Бразилии во время селфи на завораживающем фоне природы умер 22-летний Гильерме Чиапетти, упав с высоты примерно 10 метров. Об этом сообщает сайт Thesun.

ФОТО: Из открытых источников

В тот день Гильерме вместе с приятелями отправился к популярному водопаду, что расположен в изолированном, труднодоступном месте на юге Бразилии. По информации источника, Гильерме позировал для селфи на вершине водопада, как вдруг подскользнулся и упал. Высота составила примерно 10 метров. Парень упал на камни.

В результате падения пострадавший получил множественные переломы, а также черепно-мозговую травму. Друзья и очевидцы происшествия всеми силами пытались оказать парню первую помощь. Для начала им пришлось спускаться 10 метров вниз по скользким камням. Поэтому до оказания помощи прошло какое-то время. На момент, когда приехали спасатели, он уже находился без сознания. Чиапетти был в коме, когда его доставили в больницу. До самого утра медики боролись за его жизнь, но на утро парень скончался, так и не приходя в сознание.





Отец погибшего рассказал, что его сын был любителем красивых фотографий и видов, поэтому не раз посещал водопады и прочие места, на которых делать селфи было небезопасно. А водопад, на котором он погиб, был его любимым местом в Бразилии. Кроме того, его близкие и друзья отметили, что у Гильерме было светлое будущее как владельца процветающего мотоциклетного бизнеса в городе. Однако одна роковая ошибка, связанная с безопасностью на водопаде, поставила на этом крест.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что взрыв в Афганистане унес жизни семи человек, а также о том, что 39 мигрантов задохнулись в грузовом отсеке, заплатив по $13 тыс. за поездку.





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