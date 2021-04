В Бразилии законодательно запретили делать животным татуировки. Подобные украшения питомцев признали негуманными

Домашние животное (фото из открытых источников)

Зоозащитники страны обратились к властям с просьбой о принятии такого закона после того, как начался бум на татуированных животных в социальных сетях. За нарушение закона владельцам грозит штраф до 26 тысяч долларов, и тюремный срок до трех лет, сообщает местный телеканал Globo.

Автором закона стал депутат Карлос Минк "Татуировка — осознанное решение и болезненная процедура, подвергать которой животное без его воли не стоит", — уверен Жуниор Курт, татуировщик и зоозащитник. Его поддержали сотни владельцев животных.

Сейчас принятие закона рассматривают на федеральном уровне. Также в стране начались акции протеста против подобных украшений животных в угоду моде.

Напомним, в зоопарке, что расположен в городе Сан-Диего две гориллы заразились коронавирусом. Анализы подтвердили наличие болезни у животных. Об этом информирует сайт American Association for the Advancement of Science (AAAS). По информации источника, ветеринары заметили, что животные стали часто чихать и взяли у них анализы. Согласно полученным результатам, в анализах выявили РНК коронавируса. На данный момент животные находятся под присмотром. Также сообщается, что в настоящее время вакцин для домашних и других животных, которые могут заразиться пандемическим коронавирусом не существует.

К счастью, гориллам в зоопарках оказывается отличная медицинская помощь, и, скорее всего, они выживут, благодаря усилиям преданных своему делу ветеринаров, — отметила эколог из Университета Висконсина в Мэдисоне Тони Голдберг. Сотрудники зоопарка отметили, что у них есть подозрения, что гориллы заразились COVID-19 от члена команды охраны дикой природы парка, у которого был положительный результат теста на наличие вируса. Хотя он, по словам персонала, соблюдал все меры безопасности, носил маску и перчатки.



