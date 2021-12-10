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В Чили сгорело более 100 домов: удалось ли погасить пожар

Пожар распространился на чилийский остров Чилоэ

сегодня, 16:36
Автор:

Карина Ожерельева
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Более ста домов сгорело в результате лесного пожара, распространившегося на город Кастро на туристическом острове Чилоэ у южных границ Чили. Такое сообщение поступило от местных чиновников в пятницу, 10 декабря. Об этом сообщает Reuters.

В Чили сгорело более 100 домов: удалось ли погасить пожар

Пожарные работают среди остатков домов, которые сгорели из-за распространения лесного пожара в районе Кастро - Reuters

Пожар удалось взять под контроль за ночь, хотя небольшие участки все еще тлели, сообщил представитель МВД Алехандро Вергес.

"Мы убираем обломки и тушим небольшие остатки огня. К счастью, за ночь удалось локализовать пламя", — сказал Вергес.

Архипелаг Чилоэ расположен примерно в 1000 км (600 миль) к югу от столицы Сантьяго.

Как сообщали ранее "Комментарии", на западе Австралии разгорелся мощный лесной пожар. В популярном для туристов районе Маргарет-Ривер пламенем оказалось окутано около шести тысяч гектаров земель. Как пишет СМИ, пожар оказался настолько сильным, что местным жителям приказали покидать свои дома и эвакуироваться.

В настоящее время ликвидацией возгораний занимаются сотни сотрудников пожарной службы. Задействована авиация. Однако их работу усложняет высокая температура воздуха и сильные ветры. Власти надеются, что вскоре погодные условия будут улучшаться и это поможет в тушении огня. Пока причина возникновения пожара неизвестна. В сети появляются фото с места событий.

Также "Комментарии" писали, что на индонезийском острове Ява не прекращается извержение вулкана . В настоящее время стало известно, что число погибших в связи с извержением увеличилось и уже достигло 43 человек. Кроме того, более ста граждан получили ранения разной степени тяжести.


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Источник: https://www.reuters.com/business/environment/more-than-100-homes-burned-by-forest-fire-chilean-island-chiloe-2021-12-10/
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