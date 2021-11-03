Пытался спастись от пчел: в Бразилии хищные рыбы съели мужчину в озере

В Бразилии мужчина погиб в озере. Об этом пишет издание BBC.

Пиранья. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в бразильском штате Минас-Жерайс. 30-летний мужчина вместе со своими двумя товарищами ловили рыбу в озере. В какой-то момент на них налетел рой пчел. Испугавшись укусов насекомых, рыбаки решили пригнуть в воду.

Двое мужчин смогли уплыть, но третий начал тонуть. Друзья не смогли помочь утопающему. На место происшесвтия вызвали сотрудников спасательной службы.

Бездыханное тело рыбака нашли в нескольких метрах от берега. На трупе погибшего обнаружили множественные следы от укусов. Пираньи съели правую часть его лица и другие части тела.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. По результатам расследования должно стать известно от чего погиб 30-летний рыбак — от нападения хищных рыб или же от утопления.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" информировал о том, что в Панаме на вечеринке в стиле "Игры в кальмара" застрелили пятерых человек. В одном из развлекательных заведений злоумышленники открыли огонь. Согласно данным СМИ, огонь открыли члены двух враждующих банд. В результате инцидента погибли пять человек. Многие получили ранения и были доставлены в медицинские учреждения. Правоохранители провели спецоперацию и задержали двух подозреваемых.

Также портал "Комментарии" писал о том, что в Великобритании преступник напал на женщину, которая гуляла по улице со своим ребёнком. Мужчина проследовал за своими жертвами, а затем напал. Он заставил потерпевших раздеться и лечь на землю. Правонарушитель угрожал женщине тем, что нанесёт вред её дочке.

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