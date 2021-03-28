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Главная Новости Мир Южная Америка В Мексике разбился легкомоторный самолет: шесть погибших
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В Мексике разбился легкомоторный самолет: шесть погибших

Самолет столкнулся с линией электропередачи

сегодня, 12:45
Автор:

Светлана Шкурупий

В штате Сонора, расположенном на севере Мексики, произошло крушение легкомоторного самолета. В результате аварии погибло шесть человек.

В Мексике разбился легкомоторный самолет: шесть погибших

Крушение самолета в Мексике / фото: Arpingstone

Прокуратура штата сообщила, что самолет направлялся в американский город Тусон (штат Аризона). На его борту находилось семь человек, среди которых был чиновник по экономическому развитию правительства штата Соноры.

По данным издания El Heraldo de México, воздушное судно столкнулось с линией электропередачи. На месте катастрофы погибло сразу четыре человека, в том числе и пилот, еще два пассажира скончались в больнице. Одному человеку в результате аварии удалось выжить. 

Губернатор штата Клаудия Павлович Арельяно выразила свои соболезнования семьям погибших в связи с катастрофой. Причины и обстоятельства происшествия расследуются.

Напомним, что в феврале 2021 года неподалеку от столицы Нигерии произошло крушение военного самолета. По предварительной информации, у самолета отказал двигатель. Пилот отвел воздушное судно от жилых кварталов, в результате оно упало в поле и полностью сгорело. Согласно данных от средств массовой информации никто не остался в живых.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в январе 2021 года под Санкт-Петербургом при взлете разбился легкомоторный самолет. Предварительной причиной аварии называют ошибку пилотирования и техническую неисправность. Также есть версия, что самолет столкнулся с другим воздушным судном. Среди погибших — двое мужчин и женщина. Согласно информации других источников, на борту самолета также находился ребенок и ему удалось выжить.


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