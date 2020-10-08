В Мексике разбился наполненный кокаином самолет

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Татьяна Веремеева
Легкий
самолет, перевозивший почти полтонны кокаина, потерпел крушение в центральной части Мексики. Авиакатастрофа произошла в результате
воздушной погони, во время которой самолет пытался скрыться от властей. В результате
погибли два человека. Об этом сообщает CNN.
Мексиканские
военные вертолеты перехватили самолет в Мексиканском воздушном пространстве и
преследовали его на протяжении сотен километров, пока у него
не закончилось топливо, и он не упал
в мексиканском
городе Ботихе, штат Керетаро, говорится в
заявлении министерства обороны Мексики.
Самолет
был загружен примерно 400 килограммами кокаина, добавили в министерстве.
В
последние месяцы ряд бизнес-джетов потерпел крушение или был оставлен в
Центральной Америке и Южной Мексике в результате очевидного всплеска воздушной
контрабанды.
Авиакатастрофа
в понедельник произошла менее чем через две недели после того, как бизнес-джет,
угнанный в Мексике, разбился в гватемальских джунглях возле скрытой
взлетно-посадочной полосы. Тогда нашли двух жертв авиакатастрофы, рядом был бортовой тайник с наркотиками и оружием. Самолет тайно пытался пролететь в Венесуэлу.
Недавно "Комментарии" писали, что в центральном
мексиканском штате Сан-Луис-Потоси обнаружили жуткую
находку. Одна из местных группировок осуществила расправу над 12 людьми,
тела которых спрятали в автофургоны.
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