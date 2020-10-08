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В Мексике разбился наполненный кокаином самолет

На борту самолета находилось почти полтонны кокаина

сегодня, 18:07
Автор:

Татьяна Веремеева

Легкий самолет, перевозивший почти полтонны кокаина, потерпел крушение в центральной части Мексики. Авиакатастрофа произошла в результате воздушной погони, во время которой самолет пытался скрыться от властей. В результате погибли два человека. Об этом сообщает CNN.

В Мексике разбился наполненный кокаином самолет

Мексиканские военные вертолеты перехватили самолет в Мексиканском воздушном пространстве и преследовали его на протяжении сотен километров, пока у него не закончилось топливо, и он не упал в мексиканском городе Ботихе, штат Керетаро, говорится в заявлении министерства обороны Мексики.

Самолет был загружен примерно 400 килограммами кокаина, добавили в министерстве.

В последние месяцы ряд бизнес-джетов потерпел крушение или был оставлен в Центральной Америке и Южной Мексике в результате очевидного всплеска воздушной контрабанды.

Авиакатастрофа в понедельник произошла менее чем через две недели после того, как бизнес-джет, угнанный в Мексике, разбился в гватемальских джунглях возле скрытой взлетно-посадочной полосы. Тогда нашли двух жертв авиакатастрофы, рядом был бортовой тайник с наркотиками и оружием. Самолет тайно пытался пролететь в Венесуэлу.

Недавно "Комментарии" писали, что в центральном мексиканском штате Сан-Луис-Потоси обнаружили жуткую находку. Одна из местных группировок осуществила расправу над 12 людьми, тела которых спрятали в автофургоны.


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