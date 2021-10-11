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В Мексике злоумышленники убили полицейских посреди улицы

Нападение произошло неподалёку от футбольного стадиона, где проходил детских футбольных команд

сегодня, 15:02
Автор:

Денис Подставной

В Мексике злоумышленники открыли огонь по полицейским. Об этом сообщает издание Корреспондент. 

В Мексике злоумышленники убили полицейских посреди улицы

Полиция Мексики. Фото: AA.

Как стало известно, инцидент произошел в мексиканском городе Сакатекас, что в центральной части страны. Сообщается, что неподалёку от стадиона, где проходил турнир детских футбольных команд, неизвестные злоумышленники открыли огонь по стражам порядка.

В результате происшествия погибли четверо полицейских. На данный момент мотивы нападения устанавливают правоохранители. 

Есть ли пострадавшие среди зрителей матча и футболистов не сообщается. 

"Мы глубоко скорбим из-за гибели сотрудников ... после трусливого нападения", - говорится в сообщении управления общественной безопасности штата Сакатекас в социальной сети Twitter. 

Нападавшие скрылись с места преступления. 

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что несколько мощных землетрясений всколыхнули Гавайи. Серии подземных толчков были зафиксированы в нескольких десятках километров от района Наалеху. Их магнитуда достигала 6,2 баллов по шкале Рихтера. Из-за разбушевавшейся стихии в домах местных жителей падали предметы. Землетрясения произошли на фоне извержения вулкана Килауэа. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в афганской провинции Кундуз, которая находится на севере страны прогремел мощный взрыв в здании мечети. Инцидент произошел во время того, как люди собрались на пятничную молитву. Согласно информации в средствах массовой информации, в результате происшествия погибло около ста человек и еще многие получили ранения различной степени тяжести. По предварительным данным, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. 




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Источник: https://korrespondent.net/world/4405141-v-meksyke-neyzvestnye-zastrelyly-chetyrekh-polytseiskykh
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