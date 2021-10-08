logo
Русский Українська

BTC/USD

54769.49

ETH/USD

3601.92

LTC/USD

181.92

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Ближний Восток В Афганистане прогремел взрыв в мечети: десятки погибших (ВИДЕО 18+)
commentss НОВОСТИ Все новости

В Афганистане прогремел взрыв в мечети: десятки погибших (ВИДЕО 18+)

Люди собрались в здании на пятничную молитву

сегодня, 15:00
Автор:

Денис Подставной

В афганской мечети прогремел взрыв. Об этом сообщает издание Aamaj New.

В Афганистане прогремел взрыв в мечети: десятки погибших (ВИДЕО 18+)

"Скорая" Фото: UNN.

Инцидент произошел сегодня, 8 октября, в афганской провинции Кундуз, что на севере страны. Как стало известно, в шиитской мечети произошел взрыв. Люди, которые находились внутри здания, собрались на пятничную молитву. 

По данным СМИ, в результате происшествия погибло более ста человек, еще многие получили ранения различной степени тяжести. На данный момент точное количество жертв устанавливается. 

Согласно предварительной информации, находясь внутри мечети, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство.

В Сети появилось видео с места событий. 

Видео 18+.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о том, что в польском городе Томашув загорелся автобус с пассажирами из Украины. В салоне транспортного средства находилось три десятка человек. По информации в СМИ, возгорание произошло из-за блокирования и нагрева тормозной системы. На место событий поспешили сотрудники правоохранительных органов и спасатели. В результате инцидента никто не пострадал. Автобус направлялся в город Тернополь из Слупска. 

Также "Комментарии" информировали о том, что подводная лодка ВМС Соединённых Штатов Америки столкнулась с неизвестным объектом в Тихом океане. Из-за столкновения пострадали 11 моряков на борту судна. Ни ядерная установка, ни внутренние помещения не пострадали. Потерпевшие получили травмы различной степени тяжести. Представители ВМС заявили, что их жизни ничего не угрожает. На данный момент устанавливаются все обстоятельства происшествия. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/AamajN/status/1446418069384048641
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ