В Афганистане прогремел взрыв в мечети: десятки погибших (ВИДЕО 18+)

В афганской мечети прогремел взрыв. Об этом сообщает издание Aamaj New.

"Скорая" Фото: UNN.

Инцидент произошел сегодня, 8 октября, в афганской провинции Кундуз, что на севере страны. Как стало известно, в шиитской мечети произошел взрыв. Люди, которые находились внутри здания, собрались на пятничную молитву.

По данным СМИ, в результате происшествия погибло более ста человек, еще многие получили ранения различной степени тяжести. На данный момент точное количество жертв устанавливается.

Согласно предварительной информации, находясь внутри мечети, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство.



В Сети появилось видео с места событий.

Видео 18+.

возгорание произошло из-за блокирования и нагрева тормозной системы. На место событий поспешили сотрудники правоохранительных органов и спасатели. В результате инцидента никто не пострадал. Автобус направлялся в город Тернополь из Слупска.

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