Главная Новости Мир Южная Америка В Швейцарии приняли решение о деньгах Мадуро: что известно
НОВОСТИ

В Швейцарии приняли решение о деньгах Мадуро: что известно

Правительство Швейцарии решило заморозить активы Николаса Мадуро и связанных с ним лиц

5 января 2026, 17:06
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Правительство Швейцарии приняло решение о блокировании финансовых активов диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, а также лиц, имеющих с ним тесные связи.

В Швейцарии приняли решение о деньгах Мадуро: что известно

Задержание Николаса Мадуро. Фото: из открытых источников

Соответствующее постановление было утверждено в понедельник, 5 января, сообщает Федеральный совет Швейцарии.

В документе отмечается, что с 5 января 2026 года все возможные активы Мадуро и находящихся на территории Швейцарии связанных с ним физических лиц подлежат немедленной заморозке.

"Делая это, Федеральный совет стремится предотвратить отток активов. Замораживание активов не касается членов действующего правительства Венесуэлы", – говорится в заявлении.

В Федеральном совете также подчеркнули, что в случае доказывания незаконного происхождения заблокированных средств швейцарская сторона примет меры, чтобы эти финансы были использованы в пользу венесуэльского народа.

Правительство Швейцарии подчеркнуло, что новое решение является дополнительным шагом к уже действующим санкциям против Венесуэлы, введенным еще в 2018 году на основании Закона об эмбарго.

Замораживание активов вступило в силу сразу же после принятия решения — 5 января — и будет действовать в течение четырех лет, если не будет изменено или отменено отдельным постановлением.

Как сообщал портал "Комментарии", авторитарного лидера Венесуэлы Николаса Мадуро доставили в Нью-Йорк после того, как американские военные схватили его во время операции в Венесуэле. По прибытии в США его и жену Силию Флорес доставили на авиабазу Нацгвардии "Стюарт", а затем вертолетом в здание Управления по борьбе с наркотиками в Манхэттене.

Мадуро прибыл в США в сопровождении американских спецслужб. В сети распространились фото момента, как только лидер Венесуэлы вышел из самолета. По прибытии в США у Николаса Мадуро и его жены взяли биометрические данные и провели медосмотр. После этого президента Венесуэлы перевезли в тюрьму в Бруклине, условия содержания в которой описываются как "ужасные". У здания собрались поклонники Мадуро с венесуэльскими флагами, а также значительные силы правоохранителей.



Источник: https://www.news.admin.ch/en/newnsb/4mdMVbqPTwY-5XoVHeNVP
