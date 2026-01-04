logo_ukra

Головна Новини Світ США Американські військові привезли Мадуро до США: з’явилися перші фото
Американські військові привезли Мадуро до США: з’явилися перші фото

Президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружину привезли до Нью-Йорка після захоплення американськими військовими.

4 січня 2026, 11:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Авторитарного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро доставили до Нью-Йорка після того, як американські військові схопили його під час операції у Венесуелі. Після прибуття до США його та дружину Сілію Флорес доправили на авіабазу Нацгвардії "Стюарт", а потім гелікоптером до будівлі Управління боротьби з наркотиками у Манхеттені.

Американські військові привезли Мадуро до США: з’явилися перші фото

Мадуро привезли до США

Як повідомляє CNN Мадуро прибув до США у супроводі американських спецслужбовців. В мережі поширилися фото моменту, як тільки лідер Венесуели вийшов з літака.

Після прибуття до США, у Ніколаса Мадуро та його дружини взяли біометричні дані та провели медогляд. Після цього президента Венесуели перевезли до в’язниці у Брукліні, умови утримання в якій описують як "жахливі".  Біля будівлі зібралися прихильники Мадуро з венесуельськими прапорами, а також значні сили правоохоронців.

Американські військові привезли Мадуро до США: з’явилися перші фото - фото 2

Мадуро привезли до США

Американські військові привезли Мадуро до США: з’явилися перші фото - фото 2

Мадуро привезли до США

Наступного тижня Мадуро мають офіційно висунути звинувачення у федеральному суді Манхеттена за участь у наркозлочинах та поводженні зі зброєю.

Операція проти Мадуро почалася у ніч на 3 січня, коли Трамп віддав наказ завдати ударів по ключових цілях у Венесуелі. Після цього лідера Венесуели було схоплено силами американських військових. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що соцмережі вибухнули мемами після заяви Трампа про затримання Ніколаса Мадуро.

Також "Коментарі" писали, що після захоплення Ніколаса Мадуро США обговорюють майбутнє Венесуели. Три кандидати, які можуть очолити країну: Делсі Родрігес, Марія Мачадо чи Едмундо Гонсалес.



