Американські військові привезли Мадуро до США: з’явилися перші фото

Авторитарного лідера Венесуели Ніколаса Мадуро доставили до Нью-Йорка після того, як американські військові схопили його під час операції у Венесуелі. Після прибуття до США його та дружину Сілію Флорес доправили на авіабазу Нацгвардії "Стюарт", а потім гелікоптером до будівлі Управління боротьби з наркотиками у Манхеттені.

Як повідомляє CNN Мадуро прибув до США у супроводі американських спецслужбовців. В мережі поширилися фото моменту, як тільки лідер Венесуели вийшов з літака.

Після прибуття до США, у Ніколаса Мадуро та його дружини взяли біометричні дані та провели медогляд. Після цього президента Венесуели перевезли до в’язниці у Брукліні, умови утримання в якій описують як "жахливі". Біля будівлі зібралися прихильники Мадуро з венесуельськими прапорами, а також значні сили правоохоронців.





Наступного тижня Мадуро мають офіційно висунути звинувачення у федеральному суді Манхеттена за участь у наркозлочинах та поводженні зі зброєю.

Операція проти Мадуро почалася у ніч на 3 січня, коли Трамп віддав наказ завдати ударів по ключових цілях у Венесуелі. Після цього лідера Венесуели було схоплено силами американських військових.

