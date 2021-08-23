Взрыв на нефтяной платформе в Мексиканском заливе: сколько человек пострадало

В результате взрыва разгорелся пожар на нефтяной платформе в Мексиканском заливе. Об этом сообщается на сайте мексиканской государственной нефтегазовой и нефтехимической компании Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Взрыв на нефтяной платформе произошел в Мексиканском заливе, фото из открытых источников

Известно, что взрыв произошел около 15:10. В настоящее время пожар на платформе E-Ku уже локализован. Сразу после взрыва компания начала борьбу с последствиями.

Сейчас сообщается, что один человек погиб, шесть работников платформы получили ранения и несколько человек еще ищут. По разным данным, без вести пропали пять человек, выполнявших различные функции на платформе и находившихся там, когда произошел взрыв.









Поиски пропавшего персонала продолжаются. Ситуация понемногу стабилизируется, компания рассчитывает сумму ущерба.

"Кроме того, будет проведено расследование для установления причин взрыва и пожара. PEMEX выражает искренние соболезнования родственникам погибшего человека и оказывает поддержку работникам, пострадавшим в результате этого инцидента, а также их семьям", — говорится в сообщении.

Известно, что раненых с травмами и ожогами госпитализировали вертолетами в разные больницы Сьюдад-дель-Кармен, Кампече, где им окажут медицинскую помощь и лечение.



Как сообщал портал "Комментарии", в Пакистане произошел взрыв во время религиозной ходы шиитов. В результате многие из толпы получили травмы, предварительно пять человек погибло. Также мы писали, что в центре города Днепр произошел взрыв газовоздушной смеси. В квартире находились на момент взрыва два человека. Причину взрыва расследуют в Нацполиции Днепропетровской области.



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