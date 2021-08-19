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Главная Новости Мир Азия В Пакистане во время религиозного шествия раздался взрыв: есть погибшие и раненые
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В Пакистане во время религиозного шествия раздался взрыв: есть погибшие и раненые

Взрыв прогремел во время шествия шиитов

19 августа 2021, 15:56
Автор:

Денис Подставной

В Пакистане на религиозном шествии раздался взрыв. Об этом сообщает издание Xinhua.

В Пакистане во время религиозного шествия раздался взрыв: есть погибшие и раненые

Взрыв во время религиозного шествия в Пакистане. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в пакистанском городе Бахавалнагар, что расположен в провинции Пенджаб, что на северо-востоке страны. Сообщается, что взрыв прогремел во время религиозного шествия шиитов. 

В результате происшествия погибли по меньшей мере пять человек и еще многие получили ранения различной степени тяжести. На место прибыли медики, которые доставляют потерпевших в медицинские учреждения. 

Согласно данным информационного агентства Associated Press, в результате взрыва пострадали 50 человек. Отмечается, что коммуникация в районе затруднена, так как власти приостановили работу мобильных сетей накануне шиитского праздника Ашура.

Напомним ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в пакистанском городе под названием Вах, что на востоке страны прогремел взрыв на военном заводе. Сообщается, что взрыв был настолько мощным, что ударная волна от него выбила окна в ближайших к заводу домах. В результате происшествия трое человек погибли и еще несколько получили ранения. Все погибшие являлись работниками предприятия. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Пакистане разъяренная толпа мусульман требует казни восьмилетнего мальчика. Толпа напала на храм после решения суда, выпустившего под залог мальчишку, который обвиняется в богохульстве. Сообщается, что в прошлом месяце ребёнка задержали после того, как он справил нужду на ковёр в библиотеке, где хранятся священные книги. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: http://russian.news.cn/
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