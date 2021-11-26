Золотая лихорадка у Амазонки: почему власть Бразилии остается в стороне от проблемы

Сотни дноуглубительных плотов, управляемых нелегальными шахтерами, собрались на реке Мадейра, главном притоке Амазонки, в поисках золота. Об этом сообщает Reuters.

Дноуглубительные плоты, которыми управляют нелегальные шахтеры, собравшиеся в поисках золота на Мадейре - Reuters

Флотилия плотов, оснащенных насосами, пришвартована в ряды, простирающиеся через огромную Мадейру. Шлейфы выхлопных газов указывают на то, что они пылесосят русло реки в поисках золота.

"Мы насчитали по меньшей мере 300 плотов. Они были там минимум две недели, и правительство ничего не сделало", — сказал активист Greenpeace Brazil Деникли Агияр.

Золотая лихорадка, вызванная слухами о том, что у Амазонки кто-то нашел золото, началась, когда мировые лидеры в начале ноября собрались на климатической конференции ООН в Глазго, где Бразилия пообещала, что усилит защиту тропических лесов Амазонки.

Однако ультраправый президент Жаир Болсонару ослабил охрану окружающей среды с момента вступления в должность в 2019 году, закрывая глаза на вторжение нелегальных лесорубов, скотоводов и золотодобытчиков на охраняемые общественные земли и земли коренного населения.

Пресс-секретарь бразильского агентства по охране окружающей среды Ибама сказал, что незаконное дноуглубление на реке Мадейра является ответственностью не федерального правительства, а штата Амазонас и его экологического агентства IPAAM.

В заявлении IPAAM говорится, что плоты, стоящие на якоре на реке, находятся под федеральной юрисдикцией, поэтому Национальное горнодобывающее агентство (ANM) отвечает за лицензирование, а федеральная полиция должна выяснить, были ли совершены какие-либо преступления. Речное движение и загрязнение были зоной ВМС, сообщает IPAAM.

ANM заявила, что это не входит в их компетенцию, поскольку они лишь присматривают за легальной добыче полезных ископаемых, в то время как преступная деятельность является делом полиции и судов.

Федеральная полиция заявила, что ищет лучший способ справиться с проблемой и предотвратить экологический ущерб.

"Это бесплатно для всех. Ни один из органов власти ничего не делает, чтобы остановить незаконную добычу, ставшую эпидемией в Амазонии", — сказал Агияр из Greenpeace Brazil.

Как сообщали ранее "Комментарии", ученые Вилокобритании выяснили , как из старой техники и электроники можно добывать золото.









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