Золотая лихорадка у Амазонки: почему власть Бразилии остается в стороне от проблемы

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Карина Ожерельева
Сотни дноуглубительных плотов, управляемых нелегальными шахтерами, собрались на реке Мадейра, главном притоке Амазонки, в поисках золота. Об этом сообщает Reuters.
Дноуглубительные плоты, которыми управляют нелегальные шахтеры, собравшиеся в поисках золота на Мадейре - Reuters
Флотилия плотов, оснащенных насосами, пришвартована в ряды, простирающиеся через огромную Мадейру. Шлейфы выхлопных газов указывают на то, что они пылесосят русло реки в поисках золота.
Однако ультраправый президент Жаир Болсонару ослабил охрану окружающей среды с момента вступления в должность в 2019 году, закрывая глаза на вторжение нелегальных лесорубов, скотоводов и золотодобытчиков на охраняемые общественные земли и земли коренного населения.
Пресс-секретарь бразильского агентства по охране окружающей среды Ибама сказал, что незаконное дноуглубление на реке Мадейра является ответственностью не федерального правительства, а штата Амазонас и его экологического агентства IPAAM.
В заявлении IPAAM говорится, что плоты, стоящие на якоре на реке, находятся под федеральной юрисдикцией, поэтому Национальное горнодобывающее агентство (ANM) отвечает за лицензирование, а федеральная полиция должна выяснить, были ли совершены какие-либо преступления. Речное движение и загрязнение были зоной ВМС, сообщает IPAAM.
ANM заявила, что это не входит в их компетенцию, поскольку они лишь присматривают за легальной добыче полезных ископаемых, в то время как преступная деятельность является делом полиции и судов.
Федеральная полиция заявила, что ищет лучший способ справиться с проблемой и предотвратить экологический ущерб.
Как сообщали ранее "Комментарии", ученые Вилокобритании выяснили , как из старой техники и электроники можно добывать золото.
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