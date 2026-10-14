Анкара обсуждает перемирие с Киевом и Москвой: где и когда может прекратиться огонь

Турция ведет переговоры с Украиной и Россией о возможности временного частичного прекращения огня в Черном море. Цель инициативы – обезопасить торговые суда, перевозящие гражданские грузы, от ударов на фоне продолжающейся войны. Об этом заявил постоянный представитель Турции при НАТО, посол Басат Озтюрк, во время бизнес-саммита Турция – ЕС в Брюсселе. Его слова приводит агентство "Анадолу".

Турция. Фото: из открытых источников

По мнению турецкого дипломата, удары по гражданским и торговым судам со стороны участников конфликта недопустимы. Продолжение подобных атак может создать серьезные проблемы для международных поставок продовольствия, энергоносителей и удобрений, последствия которых способны выйти далеко за пределы Черноморского региона.

Озтюрк напомнил о Черноморской зерновой инициативе, которая ранее помогала поддерживать экспорт украинского продовольствия и снижать риски мирового продовольственного кризиса. По его оценке, обеспечение безопасности морских перевозок остается важнейшей задачей для региона.

Анкара также подчеркивает значение Конвенции Монтре, регулирующей проход военных кораблей через турецкие проливы. После начала полномасштабного российского вторжения Турция ограничила проход военных кораблей воюющих сторон в соответствии с положениями конвенции. В Анкаре считают, что этот механизм помог сдержать дальнейшую милитаризацию Черного моря.

Озтюрк отметил, что Турция постоянно отслеживает обстановку в регионе и сотрудничает с Румынией и Болгарией. По его словам, Анкара также предоставляет союзникам значительный объем информации о морской и воздушной ситуации.

Однако пока речь идет об обсуждении возможного механизма безопасности, а не о достигнутом соглашении. Условия прекращения огня, его продолжительность и способы контроля за соблюдением договоренностей требуют согласования сторон.

Если инициатива получит поддержку Киева и Москвы, она может стать важным шагом для защиты гражданского судоходства. Но ее реализация будет зависеть от готовности участников войны соблюдать ограничения даже на фоне продолжающихся боевых действий.

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