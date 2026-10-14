Анкара обговорює перемир'я з Києвом та Москвою: де і коли може припинитися вогонь

Туреччина веде переговори з Україною та Росією щодо можливості тимчасового часткового припинення вогню у Чорному морі. Мета ініціативи – убезпечити торгові судна, що перевозять цивільні вантажі, від ударів на тлі війни, що триває. Про це заявив постійний представник Туреччини при НАТО, посол Басат Озтюрк під час бізнес-саміту Туреччина – ЄС у Брюсселі. Його слова наводить агенція "Анадолу".

Туреччина. Фото: з відкритих джерел

На думку турецького дипломата, удари по цивільним та торговим судам із боку учасників конфлікту неприпустимі. Продовження подібних атак може створити серйозні проблеми для міжнародних постачань продовольства, енергоносіїв та добрив, наслідки яких здатні вийти далеко за межі Чорноморського регіону.

Озтюрк нагадав про Чорноморську зернову ініціативу, яка раніше допомагала підтримувати експорт українського продовольства та знижувати ризики світової продовольчої кризи. За його оцінкою, забезпечення безпеки морських перевезень залишається важливим завданням для регіону.

Анкара також підкреслює значення Конвенції Монтре, яка регулює прохід військових кораблів через турецькі протоки. Після початку повномасштабного російського вторгнення Туреччина обмежила прохід військових кораблів воюючих сторін відповідно до положень конвенції. В Анкарі вважають, що цей механізм допоміг стримати подальшу мілітаризацію Чорного моря.

Озтюрк зазначив, що Туреччина постійно відстежує ситуацію в регіоні та співпрацює з Румунією та Болгарією. За його словами, Анкара також надає союзникам значний обсяг інформації про морську та повітряну ситуацію.

Однак поки що йдеться про обговорення можливого механізму безпеки, а не про досягнуту угоду. Умови припинення вогню, його тривалість та засоби контролю за дотриманням домовленостей вимагають узгодження сторін.

Якщо ініціатива отримає підтримку Києва та Москви, то вона може стати важливим кроком для захисту цивільного судноплавства. Але її реалізація залежатиме від готовності учасників війни дотримуватися обмежень навіть на тлі бойових дій.

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