Армия Турции готовится к наземной операции в Сирии: что известно

Армия Турции уже практически завершила подготовку к наземному вторжению в северную Сирию. Военная операция может начаться в ближайшее время, если соответствующее решение будет поддержано в Кабинете министров. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Reuters . Армия Турции готовится к операции в Сирии (фото из открытых источников) В сообщении говорится, что решение о проведении операции в Сирии правительство Турции может принять уже 28 ноября.

"Турецким вооруженным силам нужно всего несколько дней, чтобы стать почти полностью готовыми", — сообщил один из чиновников, добавив, что союзные Турции сирийские повстанцы были готовы к такой операции лишь через несколько дней после произошедшего 13 ноября теракта в Стамбуле. Следовательно, чиновник сообщил, что наземная операция должна начаться уже в ближайшее время. Поэтому военные ждут команды президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Известно, что операция "Коготь-меч" была ответом на теракт в Стамбуле, погибли 6 человек и 81 был ранен. 20 ноября министерство обороны Турции сообщило о воздушной операции на севере Сирии, Ирака и авиаударах по базам курдской вооруженной организации YPG. Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Эрдоган отреагировал на взрыв в Стамбуле . Взрыв в центре Стамбула, который произошел 13 ноября, в результате которого погибли и пострадали десятки человек, может быть террористическим актом. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме этого, президент заверил, что все виновные будут наказаны по заслугам". На произошедшую в Турции трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который выразил соболезнования турецкому народу.



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