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Армия Турции готовится к наземной операции в Сирии: что известно

Турецкая армия практически завершила подготовку к наземному вторжению в северную Сирию

сегодня, 21:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Армия Турции уже практически завершила подготовку к наземному вторжению в северную Сирию. Военная операция может начаться в ближайшее время, если соответствующее решение будет поддержано в Кабинете министров. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Reuters .

Армия Турции готовится к наземной операции в Сирии: что известно

Армия Турции готовится к операции в Сирии (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что решение о проведении операции в Сирии правительство Турции может принять уже 28 ноября.

"Турецким вооруженным силам нужно всего несколько дней, чтобы стать почти полностью готовыми", — сообщил один из чиновников, добавив, что союзные Турции сирийские повстанцы были готовы к такой операции лишь через несколько дней после произошедшего 13 ноября теракта в Стамбуле.

Следовательно, чиновник сообщил, что наземная операция должна начаться уже в ближайшее время. Поэтому военные ждут команды президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Известно, что операция "Коготь-меч" была ответом на теракт в Стамбуле, погибли 6 человек и 81 был ранен. 20 ноября министерство обороны Турции сообщило о воздушной операции на севере Сирии, Ирака и авиаударах по базам курдской вооруженной организации YPG.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Эрдоган отреагировал на взрыв в Стамбуле . Взрыв в центре Стамбула, который произошел 13 ноября, в результате которого погибли и пострадали десятки человек, может быть террористическим актом. Соответствующее заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Кроме этого, президент заверил, что все виновные будут наказаны по заслугам". На произошедшую в Турции трагедию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который выразил соболезнования турецкому народу.




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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-forces-nearly-ready-syria-ground-operation-officials-2022-11-28/
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