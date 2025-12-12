Должна ли Украина отказаться от территорий, ради прекращения войны: у Эрдогана сделали заявление

Рубрики
Кравцев Сергей
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Европе необходимо помочь Украине сделать непростой выбор. Особенно сложным он будет из-за вопрос территорий, часть из которых Киеву придется потерять. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN Turk".
Глава МИД Турции Хакан Фидан. Фото: из открытых источников
Хакан Фидан добавил, что существуют еще требования о гарантиях безопасности, и что это тоже непросто. По его словам, Турция продолжает содействовать переговорам между двумя сторонами.
Также глава турецкого МИД отметил, что Стамбул готов снова стать площадкой для проведения переговоров, ведь летом Турция уже приняла 3 раунда переговоров.
Как говорит Фидан, прогресс достигнутый в тех переговорах по обмену пленными и другим гуманитарным вопросам — заложили основу для сегодняшних переговоров. При этом предупредил, что война распространилась уже на Черное море и может быть, а других частях Европы, поэтому призвал стороны прекратить войну прямо сейчас.
По словам главы МИД Турции, это также заложило основу для сегодняшних переговоров. Анкара и дальше готова сыграть эту позитивную роль.
