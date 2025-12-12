Должна ли Украина отказаться от территорий, ради прекращения войны: у Эрдогана сделали заявление

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Европе необходимо помочь Украине сделать непростой выбор. Особенно сложным он будет из-за вопрос территорий, часть из которых Киеву придется потерять. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN Turk".

Глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Европе нужно помочь Украине сделать определенный сложный выбор... Чтобы предотвратить большое потери, то есть ради большего блага, необходимо предотвратить здесь катастрофу, искоренить зло... Поэтому необходимо сделать выбор. Я знаю, что им это трудно. Особенно земельный вопрос невероятно сложен. Пусть Бог не допустит, чтобы кто-то пережил подобное", — сказал министр.

Хакан Фидан добавил, что существуют еще требования о гарантиях безопасности, и что это тоже непросто. По его словам, Турция продолжает содействовать переговорам между двумя сторонами.

Также глава турецкого МИД отметил, что Стамбул готов снова стать площадкой для проведения переговоров, ведь летом Турция уже приняла 3 раунда переговоров.

Как говорит Фидан, прогресс достигнутый в тех переговорах по обмену пленными и другим гуманитарным вопросам — заложили основу для сегодняшних переговоров. При этом предупредил, что война распространилась уже на Черное море и может быть, а других частях Европы, поэтому призвал стороны прекратить войну прямо сейчас.

По словам главы МИД Турции, это также заложило основу для сегодняшних переговоров. Анкара и дальше готова сыграть эту позитивную роль.

"Посмотрите, Черное море теперь стало продолжением зоны боевых действий. Война распространилась на Черное море. В настоящее время они атакуют торговые суда и танкеры в Черном море. Поэтому, если война продолжится, она распространится на другие места, на другие части Европы. Боже упаси, это должно прекратиться здесь и сейчас", — резюмировал Фидан.

