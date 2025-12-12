Чи має Україна відмовитися від територій, заради припинення війни: у Ердогана зробили заяву

Рубрики
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Європі необхідно допомогти Україні зробити непростий вибір. Особливо складним він буде через питання територій, частину яких Києву доведеться втратити. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "CNN Turk".
Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. Фото: з відкритих джерел
Хакан Фідан додав, що існують ще вимоги щодо гарантій безпеки, і що це теж непросто. За його словами, Туреччина продовжує сприяти переговорам між двома сторонами.
Також глава турецького МЗС зазначив, що Стамбул готовий знову стати майданчиком для проведення переговорів, адже влітку Туреччина вже прийняла 3 раунди переговорів.
Як каже Фідан, прогрес досягнутий у тих переговорах щодо обміну полоненими та інших гуманітарних питань – заклали основу для сьогоднішніх переговорів. При цьому попередив, що війна поширилася вже на Чорне море і, можливо, в інших частинах Європи, тому закликав сторони припинити війну прямо зараз.
За словами глави МЗС Туреччини, це також заклало основу для сьогоднішніх переговорів. Анкара й надалі готова зіграти цю позитивну роль.
