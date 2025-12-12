Чи має Україна відмовитися від територій, заради припинення війни: у Ердогана зробили заяву

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Європі необхідно допомогти Україні зробити непростий вибір. Особливо складним він буде через питання територій, частину яких Києву доведеться втратити. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "CNN Turk".

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан. Фото: з відкритих джерел

"Європі потрібно допомогти Україні зробити певний складний вибір... Щоб запобігти великим втратам, тобто заради більшого блага, необхідно запобігти тут катастрофі, викорінити зло... Тому необхідно зробити вибір. Я знаю, що їм це важко. Особливо земельне питання неймовірно складне. Нехай Бог не допустить, щоб хтось пережив подібне", — сказав міністр.

Хакан Фідан додав, що існують ще вимоги щодо гарантій безпеки, і що це теж непросто. За його словами, Туреччина продовжує сприяти переговорам між двома сторонами.

Також глава турецького МЗС зазначив, що Стамбул готовий знову стати майданчиком для проведення переговорів, адже влітку Туреччина вже прийняла 3 раунди переговорів.

Як каже Фідан, прогрес досягнутий у тих переговорах щодо обміну полоненими та інших гуманітарних питань – заклали основу для сьогоднішніх переговорів. При цьому попередив, що війна поширилася вже на Чорне море і, можливо, в інших частинах Європи, тому закликав сторони припинити війну прямо зараз.

За словами глави МЗС Туреччини, це також заклало основу для сьогоднішніх переговорів. Анкара й надалі готова зіграти цю позитивну роль.

"Погляньте, Чорне море тепер стало продовженням зони бойових дій. Війна поширилася Чорне море. Нині вони атакують торгові судна та танкери у Чорному морі. Тому, якщо війна продовжиться, вона пошириться інші місця, інші частини Європи. Боже борони, це має припинитися тут і зараз", — резюмував Фідан.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп накинувся з критикою на Зеленського: чому зупинився мирний план завершення війни.



