Двигаемся к «искаженному мировому порядку»: Эрдоган сделал громкое заявление

Мировое сообщество находится в фазе беспрецедентной нестабильности, которой не было со времен Второй мировой войны.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Старые кризисы усугубляются, а новые угрозы возникают почти каждый день. Одним из ярких проявлений этой глобальной турбулентности является полномасштабная война России против Украины. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства, сообщает Укринформ.

По словам турецкого лидера, современный мир быстро отдаляется от принципов международного права, а доверие к глобальным институтам стремительно снижается.

"Мир переживает, пожалуй, самые хаотичные и неопределенные дни со времен Второй мировой войны. В то время как существующие проблемы усугубляются и увеличиваются, новые добавляются каждый день", — отметил Эрдоган.

Он подчеркнул, что война между Россией и Украиной уже в ближайшее время продлится пятый год. За это время обе стороны понесли колоссальные человеческие потери, разрушены многочисленные города, а миллионы людей вынуждены были покинуть свои дома.

Президент Турции также отметил, что, несмотря на активные дипломатические контакты, реальный план, который мог бы приблизить стороны к миру, до сих пор не выработан, что существенно усложняет перспективы урегулирования конфликта.

"Мы быстро двигаемся к более несправедливому и искаженному мировому порядку, где господствует правление сильных, а не верховенство права", — добавил Эрдоган.

Как сообщал портал "Комментарии", глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в Давосе провела встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США.

Стороны обсудили общие шаги по достижению справедливого и устойчивого мира в Украине, а также вопросы трансатлантической безопасности, торговли и инвестиций. Об этом фон дер Ляен сообщила в сети Х. По ее словам, успех мирного процесса зависит от тесной координации между ЕС и США — от гарантий безопасности для Украины до экономического восстановления и процветания. Отдельно она отметила необходимость безусловного уважения к суверенитету Гренландии и Королевству Дания.