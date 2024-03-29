Эрдоган бросил Путина с его 9 мая. Куда поедет президент вместо России

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, не примет участие в военном параде в России 9 мая, поскольку на эту дату у него запланирован визит в США для встречи с Джо Байденом.

Реджеп Эрдоган

Отмечается, что визит Эрдогана в Вашингтон станет первым с 2019 года, когда он встретился с тогдашним президентом Дональдом Трампом, с которым у него были хорошие личные отношения. После избрания президента Джо Байдена в 2020 году Анкара пыталась организовать еще одну личную встречу.

В последнее время отношения между странами несколько улучшились после ратификации Турцией в январе заявки Швеции на вступление в НАТО. Однако напряженность остается особенно в связи с вопросами северной Сирии, где силы США сотрудничают с курдскими боевиками, которых Турция считает террористами. Вашингтон также требует от Анкары более активных мер по прекращению транзита товаров в Россию, которые могут использоваться Москвой в военных действиях против Украины.

Reuters также сообщило, что турецкий чиновник не предоставил никакой дополнительной информации о визите, но сообщил, что высокопоставленный представитель турецкой разведки Ибрагим Калин встретится с членами Палаты представителей США для обсуждения запланированного визита и других двусторонних вопросов.

Аналитики считают, что Байден и Эрдоган, возможно, также обсудят конфликт между Израилем и Хамасом, а также сотрудничество в оборонной промышленности, в частности, вопрос о недавнем соглашении о покупке Турцией американских истребителей F-16.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Эрдоган недавно поговорил по телефону с кремлевским диктатором Путиным и заявил, что готов содействовать проведению мирных переговоров между Украиной и РФ.