Эрдоган делает ставку на Кремль: Турция готовит новую сделку с Россией

Турция и Россия начали переговоры о продлении долгосрочных соглашений по поставкам природного газа, срок действия которых истекает в конце 2026 года. Переговоры проходят на фоне масштабной перестройки российского энергетического экспорта после потери большей части европейского рынка.

Как сообщает Bloomberg, стороны обсуждают новые условия сотрудничества, которые должны определить будущее газовых поставок на турецкий рынок на ближайшие годы. Речь идет о контрактах, связанных с газопроводами "Турецкий поток" и "Голубой поток", через которые российский газ поступает в Турцию.

Еще в конце прошлого года Анкара продлила два действующих соглашения с российским "Газпромом", что позволило сохранить стабильные поставки топлива. Теперь стороны намерены выработать более долгосрочную модель взаимодействия, учитывая изменения на мировом энергетическом рынке.

Для Кремля Турция стала одним из ключевых направлений экспорта газа после начала полномасштабной войны против Украины. В результате санкций и политического разрыва отношений с большинством европейских государств Россия лишилась значительной части традиционных покупателей. На этом фоне турецкий рынок приобрел для Москвы стратегическое значение.

Сегодня Турция остается вторым по величине потребителем российского газа после Китая. Кроме того, Анкара стремится укрепить собственный статус регионального энергетического хаба, используя выгодное географическое положение между Азией и Европой.

Эксперты отмечают, что будущие договоренности будут иметь не только экономическое, но и политическое значение. Сохранение тесного энергетического сотрудничества может усилить роль Турции как посредника между Россией и Западом, а также предоставить Анкаре дополнительные рычаги влияния в отношениях с обеими сторонами.

Переговоры продолжаются, однако уже сейчас очевидно, что газовый вопрос остается одним из ключевых элементов российско-турецкого партнерства в условиях продолжающейся геополитической турбулентности.

