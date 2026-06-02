Ердоган робить ставку на Кремль: Туреччина готує нову угоду з Росією

Туреччина та Росія розпочали переговори про продовження довгострокових угод щодо постачання природного газу, термін дії яких спливає наприкінці 2026 року. Переговори відбуваються на тлі масштабної розбудови російського енергетичного експорту після втрати більшої частини європейського ринку.

Реджеп Тайіп Ердоган. Фото: із відкритих джерел

Як повідомляє Bloomberg, сторони обговорюють нові умови співпраці, які мають визначити майбутнє газових постачань на турецький ринок на найближчі роки. Йдеться про контракти, пов'язані з газопроводами "Турецький потік" та "Блакитний потік", через які російський газ надходить до Туреччини.

Ще наприкінці минулого року Анкара продовжила дві чинні угоди з російським "Газпромом", що дозволило зберегти стабільне постачання палива. Тепер сторони мають намір виробити більш довгострокову модель взаємодії з огляду на зміни на світовому енергетичному ринку.

Для Кремля Туреччина стала одним із ключових напрямів експорту газу після початку повномасштабної війни проти України. У результаті санкцій та політичного розриву відносин з більшістю європейських держав Росія втратила значну частину традиційних покупців. На цьому тлі турецький ринок набув для Москви стратегічного значення.

Сьогодні Туреччина залишається другим за величиною споживачем російського газу після Китаю. Крім того, Анкара прагне зміцнити власний статус регіонального енергетичного хаба, використовуючи вигідне географічне положення між Азією та Європою.

Експерти зазначають, що майбутні домовленості матимуть не лише економічне, а й політичне значення. Збереження тісної енергетичної співпраці може посилити роль Туреччини як посередника між Росією та Заходом, а також надати Анкарі додаткові важелі впливу у відносинах з обома сторонами.

Переговори тривають, проте вже зараз очевидно, що газове питання залишається одним із ключових елементів російсько-турецького партнерства в умовах геополітичної турбулентності, що триває.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Ердоган оголосив про "новий світ": саміт в Анкарі може змінити весь Альянс.



