Эрдоган готовится к откровенному разговору с Трампом по поводу войны в Украине: детали

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 5 января, проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудят, в частности, войну России против Украины. Об этом говорится в заявлении турецкого лидера.

Трамп и Эрдоган. Фото: из открытых источников

Реджеп Эрдоган отметил, что разговор с президентом США запланирован на понедельник вечером.

Турецкий лидер уточнил, что переговоры будут касаться как войны РФ против Украины, так и развития событий на Ближнем Востоке.

"Между тем в понедельник вечером, примерно в 16:00, у нас снова запланирован контакт с господином Трампом. И у нас будет возможность обсудить как вопрос между Россией и Украиной, так и ситуацию в Палестине", — сказал президент Турции.

Читайте на портале "Комментарии" — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что война между Украиной и Россией может приближаться к своему завершению. Такую оценку он озвучил после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, отметив активизацию дипломатических усилий вокруг мирного урегулирования. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Эрдогана, во время встречи обсуждались возможные шаги по прекращению боевых действий и последующие "мирные усилия". Турецкий лидер подчеркнул, что Анкара готова и дальше играть посредническую роль и способствовать диалогу между сторонами конфликта.

Также издание "Комментарии" сообщало – Силы обороны Украины испытывают серьезное давление на южном направлении, где им приходится противостоять российским подразделениям, значительно превышающим по численности. В последние недели войска РФ смогли продвинуться вперед и взять под контроль сотни квадратных километров территории в Запорожской области.



