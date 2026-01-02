Эрдоган готовится к откровенному разговору с Трампом по поводу войны в Украине: детали

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 5 января, проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудят, в частности, войну России против Украины. Об этом говорится в заявлении турецкого лидера.
Трамп и Эрдоган. Фото: из открытых источников
Реджеп Эрдоган отметил, что разговор с президентом США запланирован на понедельник вечером.
Турецкий лидер уточнил, что переговоры будут касаться как войны РФ против Украины, так и развития событий на Ближнем Востоке.
