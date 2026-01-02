Ердоган готується до відвертої розмови з Трампом щодо війни в Україні: деталі

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган у понеділок, 5 січня, проведе телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорять, зокрема, війну Росії проти України. Про це йдеться у заяві турецького лідера.

Трамп та Ердоган. Фото: з відкритих джерел

Реджеп Ердоган зазначив, розмова з президентом США запланована на понеділок увечері.

Турецький лідер уточнив, що переговори стосуватимуться як війни РФ проти України, так і розвитку подій на Близькому Сході.

"Тим часом у понеділок увечері, приблизно о 16:00, у нас знову запланований контакт із паном Трампом. І ми матимемо можливість обговорити як питання між Росією та Україною, так і ситуацію в Палестині", — сказав президент Туреччини.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що війна між Україною та Росією може наближатися до свого завершення. Таку оцінку він озвучив після переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним, наголосивши на активізації дипломатичних зусиль навколо мирного врегулювання. Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами Ердогана, під час зустрічі обговорювалися можливі кроки щодо припинення бойових дій та подальші "мирні зусилля". Турецький лідер підкреслив, що Анкара готова й надалі грати посередницьку роль та сприяти діалогу між сторонами конфлікту.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сили оборони України зазнають серйозного тиску на південному напрямку, де їм доводиться протистояти російським підрозділам, які значно перевищують за чисельністю. За останні тижні війська РФ змогли просунутися вперед та взяти під контроль сотні квадратних кілометрів території у Запорізькій області.



