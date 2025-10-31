Эрдоган говорит, что завершение войны в Украине уже близко: почему он так считает

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в российско-украинском конфликте в ближайшее время "будет найден компромисс".

Реджеп Тайип Эрдоган (фото из открытых источников)

Об этом он сообщил во время выступления на TRT World Forum 2025, передает турецкое издание TRT Haber.

По словам турецкого лидера, с начала полномасштабного вторжения его страна взяла на себя "ответственность за справедливое и длительное мирное урегулирование российско-украинской войны, которая длится уже четвертый год".

Эрдоган отметил, что во время встреч с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским он подтвердил свою "решительность оказать всю необходимую поддержку для достижения прекращения огня и последующего установления стабильного мира".

"Я надеюсь, что уже вскоре между сторонами будет найден компромисс, который откроет путь для того, чтобы два соседних народа снова могли жить рядом в мире", — подчеркнул турецкий президент.

Он также добавил, что Турция будет продолжать прилагать все усилия, чтобы способствовать реализации этой цели.

Заявление Эрдогана прозвучало после того, как Россия объявила о готовности продолжить переговоры с Украиной по прекращению войны, но только в стамбульском формате. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Украина и Россия уже провели три раунда переговоров в Стамбуле – в мае, июне и июле 2025 года.

В ходе этих встреч украинская сторона продемонстрировала готовность к немедленному прекращению боевых действий и четко определила свои приоритеты: остановку огня, установку тишины вдоль всей линии фронта и прекращение атак на гражданскую инфраструктуру.

Впрочем, Москва отказалась согласиться на прекращение огня.

