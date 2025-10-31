Ердоган та Мерц публічно посварилися: що сталося

Під час спільної пресконференції в Анкарі між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом стався словесний конфлікт. Про це повідомляє Welt.

Ердоган та Мерц (фото з відкритих джерел)

Під час обговорення ситуації в Газі Мерц зазначив, що Ізраїль став притулком для мільйонів євреїв, які пережили Голокост, і має право на самооборону. За його словами, війна завершилася б, якби ХАМАС раніше звільнив заручників і склав зброю. "Тому Німеччина завжди буде твердо на боці держави Ізраїль", — наголосив канцлер.

У відповідь Ердоган заявив, що, попри перемир’я, Ізраїль продовжує завдавати ударів по цілях у секторі Гази. "Вони атакують Газу не тільки зброєю — вони завжди прагнули підпорядкувати її голодом і геноцидом, і це триває досі", — сказав турецький президент.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Канада, Австралія та Велика Британія визнали Палестину. 21 вересня Канада, Австралія та Велика Британія офіційно визнали Палестинську державу. Цей крок став переломним моментом у міжнародних дебатах щодо близькосхідного конфлікту й викликав гостру реакцію ізраїльської влади.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу категорично відкинув ідею створення палестинської держави, заявивши, що це "абсурдна винагорода за тероризм" і що такий крок "поставить під загрозу існування Ізраїлю". У зверненні до уряду Нетаньягу пообіцяв боротися з міжнародним тиском як на Генеральній Асамблеї ООН, так і на інших дипломатичних майданчиках.

"Нам також потрібно буде боротися, як в ООН, так і на всіх інших аренах, проти фальшивої пропаганди, спрямованої проти нас, і проти закликів до створення палестинської держави, які загрожують нашому існуванню та слугують абсурдною винагородою за тероризм", — заявив Нетаньягу.





