Ердоган каже, що завершення війни в Україні вже близько: чому він так вважає

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що у російсько-українському конфлікті найближчим часом "буде знайдено компроміс".

Реджеп Таїп Ердоган (фото з відкритих джерел)

Про це він повідомив під час свого виступу на TRT World Forum 2025, передає турецьке видання TRT Haber.

За словами турецького лідера, від початку повномасштабного вторгнення його країна взяла на себе "відповідальність за справедливе та тривале мирне врегулювання російсько-української війни, яка триває вже четвертий рік".

Ердоган зазначив, що під час зустрічей із президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським він підтвердив свою "рішучість надати всю необхідну підтримку для досягнення припинення вогню та подальшого встановлення стабільного миру".

"Я сподіваюся, що вже невдовзі між сторонами буде знайдено компроміс, який відкриє шлях для того, щоб два сусідні народи знову могли жити поруч у мирі", — підкреслив турецький президент.

Він також додав, що Туреччина продовжуватиме докладати всіх зусиль, щоб сприяти реалізації цієї мети.

Заява Ердогана пролунала після того, як Росія оголосила про готовність продовжити переговори з Україною щодо припинення війни, але лише у стамбульському форматі. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін.

Україна та Росія вже провели три раунди переговорів у Стамбулі — у травні, червні та липні 2025 року.

Під час цих зустрічей українська сторона продемонструвала готовність до негайного припинення бойових дій і чітко визначила свої пріоритети: зупинення вогню, встановлення тиші вздовж усієї лінії фронту та припинення атак на цивільну інфраструктуру.

Втім, Москва відмовилася погодитися на припинення вогню.

