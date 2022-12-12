Эрдоган грозится нанести ракетные удары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его ракеты способны пугать греков, ведь могут нанести удар по Афинам. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на греческое издание Ekathimerini.

Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото из открытых источников

Посещая одну из провинций Турции 11 декабря, Эрдоган сообщил, что Турция не будет стоять в стороне, ведь Греция покупает современное вооружение в США. Президент Турции рассказал, какое оружие пугает греков. В октябре турецкая армия опробовала над Черным морем баллистическую ракету малой дальности типа Typhoon. Ракета может поразить цель на расстоянии 561 километр менее чем за восемь минут.

"Теперь мы начали строить наши ракеты. Конечно, это производство пугает греков. Когда вы говорите "Тайфун", греки ужасаются. Они говорят, что мы можем нанести удар по Афинам", — сказал Эрдоган.

Это не первые заявления Эрдогана в сторону Греции, имеющие спорные территориальные вопросы по нескольким десяткам островов. Однако в этот раз греки озабочены, ведь из-за проблем в экономике Турции Эрдоган вряд ли сможет выиграть выборы в 2023 году. Греция считает, что президент Турции может быть в отчаянии и совершить определенные инциденты.

Турция и Греция годами в состоянии прийти к соглашению о морских территориях, правах на сырье, воздушном пространстве и статусе некоторых островов в Эгейском море. Анкара обвиняет Афины в попытке избавить ее от доходов от месторождений нефти и газа в территориальных водах Греции и Кипра, где, по мнению Турции, границы должны включать не греческие острова, а лишь материковую часть.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об истребителе, разбившемся на территории Турции.

Также "Комментарии" писали об оригинальном решении турецкой компании, которая планирует обеспечить электричеством портовые города Украины, разместив вблизи них корабли-электростанции.

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