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Эрдоган грозно пригрозил Израилю: "ваша смерть приближается, вы исчезнете"

Реджеп Эрдоган назвал Израиль террористическим государством из-за атак по Сектору Газа и защитил боевиков ХАМАС.

сегодня, 16:10
Автор:
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Slava Kot
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Президент Турции Реджеп Эрдоган подверг критике Израиль из-за военных нападений в Секторе Газы на больницы и школы. По словам Эрдогана, эти поступки свидетельствуют, что Израиль является террористическим государством. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на турецкое издание Hürriyet Daily.

Эрдоган грозно пригрозил Израилю: "ваша смерть приближается, вы исчезнете"

Президент Турции Реджеп Эрдоган критикует Израиль. Фото из открытых источников

15 ноября Реджеп Эрдоган встретился со своей партией, где выступил с речью с осуждением Израиля.


"Я с чистой совестью говорю, что Израиль является террористическим государством", — сказал Эрдоган.

В выступлении президент Турции озвучил свое отношение к боевикам ХАМАС и указал, что это выигравшая выборы партия.

"ХАМАС – это борцы сопротивления, которые рискуют своей жизнью, чтобы кому-то было неудобно", – объясняет свою позицию к ХАМАС Реджеп Эрдоган.

В конце своей речи турецкий президент раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за возможного наличия в стране ядерного оружия и пригрозил Израилю.

"У вас есть атомная бомба или нет? Объясните. Израиль, у вас есть атомная бомба, и вы угрожаете ею. Ваша смерть приближается. Независимо от того, сколько ядерных бомб у вас есть, вы исчезнете", — сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что и дальше будет пытаться изолировать Израиль в дипломатической сфере и попытается привлечь к ответственности "террористов-поселенцев, которые убивают палестинцев", имея в виду израильских солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия раскритиковала Израиль из-за ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали об израильтянине, который ответил на неудобные вопросы о военном конфликте с боевиками ХАМАС, контролирующими Сектор Газы.



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Источник: https://www.hurriyetdailynews.com/erdogan-labels-israel-a-terrorist-state-187862
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