Эрдоган грозно пригрозил Израилю: "ваша смерть приближается, вы исчезнете"

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Slava Kot
Президент Турции Реджеп Эрдоган подверг критике Израиль из-за военных нападений в Секторе Газы на больницы и школы. По словам Эрдогана, эти поступки свидетельствуют, что Израиль является террористическим государством. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на турецкое издание Hürriyet Daily.
Президент Турции Реджеп Эрдоган критикует Израиль. Фото из открытых источников
15 ноября Реджеп Эрдоган встретился со своей партией, где выступил с речью с осуждением Израиля.
В выступлении президент Турции озвучил свое отношение к боевикам ХАМАС и указал, что это выигравшая выборы партия.
В конце своей речи турецкий президент раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за возможного наличия в стране ядерного оружия и пригрозил Израилю.
Президент Турции подчеркнул, что и дальше будет пытаться изолировать Израиль в дипломатической сфере и попытается привлечь к ответственности "террористов-поселенцев, которые убивают палестинцев", имея в виду израильских солдат.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия раскритиковала Израиль из-за ядерного оружия.
Также "Комментарии" писали об израильтянине, который ответил на неудобные вопросы о военном конфликте с боевиками ХАМАС, контролирующими Сектор Газы.
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