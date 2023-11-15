Эрдоган грозно пригрозил Израилю: "ваша смерть приближается, вы исчезнете"

Президент Турции Реджеп Эрдоган подверг критике Израиль из-за военных нападений в Секторе Газы на больницы и школы. По словам Эрдогана, эти поступки свидетельствуют, что Израиль является террористическим государством. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на турецкое издание Hürriyet Daily.

Президент Турции Реджеп Эрдоган критикует Израиль. Фото из открытых источников

15 ноября Реджеп Эрдоган встретился со своей партией, где выступил с речью с осуждением Израиля.

"Я с чистой совестью говорю, что Израиль является террористическим государством", — сказал Эрдоган.

В выступлении президент Турции озвучил свое отношение к боевикам ХАМАС и указал, что это выигравшая выборы партия.

"ХАМАС – это борцы сопротивления, которые рискуют своей жизнью, чтобы кому-то было неудобно", – объясняет свою позицию к ХАМАС Реджеп Эрдоган.

В конце своей речи турецкий президент раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за возможного наличия в стране ядерного оружия и пригрозил Израилю.

"У вас есть атомная бомба или нет? Объясните. Израиль, у вас есть атомная бомба, и вы угрожаете ею. Ваша смерть приближается. Независимо от того, сколько ядерных бомб у вас есть, вы исчезнете", — сказал Эрдоган.

Президент Турции подчеркнул, что и дальше будет пытаться изолировать Израиль в дипломатической сфере и попытается привлечь к ответственности "террористов-поселенцев, которые убивают палестинцев", имея в виду израильских солдат.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия раскритиковала Израиль из-за ядерного оружия.

Также "Комментарии" писали об израильтянине, который ответил на неудобные вопросы о военном конфликте с боевиками ХАМАС, контролирующими Сектор Газы.